EKSKLUZIVNO: Prvi susret Dragane i njene majke! Pogledajte kako je dočekala ćerku nakon veze s Matorom, suzama poplavile Šimanovce (VIDEO)

Emotivan prizor na koji niko ne ostaje ravnodušan!

Dragana Stojančević ove noći zauvek je napustila ''Elitu 8'' i zauzela 25. mesto, a ona je živa preplakala jer je roditelji nisu sačekali. Tom prilikom se njena mama uključila putem audio poziva u studio i razgovarala sa Draganom, kada joj je i obećala da će doći po nju.

Mi vam sada EKSKLUZIVNO dostavljamo video snimak kako je izgledalo njihovo prvo suočavanje nakon toliko meseci svog bola i patnje koje je Draganina porodica prošla, a kako je sve to izgledalo, možete pogledati u video prilogu ispod teksta.

Podsećanja radi, mesecima unazad imali smo prilike da vidimo kroz kakav bol i patnju je prošla porodica Dragane Stojančević zbog toga što je za svoju partnerku izabrala Jovanu Tomić Matoru i javno promenila svoju seksualnost.

Iako Dragana nije shvatala ozbiljno koliko joj je porodica tužna i loše, oni su na svaki način pokušavali da dopru do nje i odvoje je od Matore, što nisu uspeli. Za Božić su joj poslali čestitku zbog koje je ceo region plakao, a čak se i Dragana Stojanović onesvestila.

- Gago moja znam da ti je jako teško što nisi s nama za Uskrs. Gledam te i slušam i ne mogu da verujem šta pričaš. Da li je moguće da se tvoja ljubav prema nama smanjuje, a prema ''drugarici'' povećava. Sve mi se gadi i ne mogu da gledam. Želim da budeš srećna, ali ne sa drugaricom, nego sa muškarcem. Srce si mi slomila, ja to ne mogu da gledam. Pogubila si se, razum i mozak ti se izgubio. Jovana je sahranila svoju majku, je l' hoćeš i ti mene? Molila sam te da ne ideš, a ti meni kažeš: ''Nemoj da gledaš'', pa kako da ne gledam kad je deo mene tamo. Nas još nisi izgubila, a kamoli mene. Kako ćeš oca da pogledaš u oči, a dolazi za sedam dana? Srce i duša me boli, a druga polovina je kod tebe - glasila je čestitka Draganine majke.

Takođe su joj za rođendan poslali više čestitke koje su nju potpuno dokusurile, ali ona i dalje nije odustajala od svoje ljubavi sa Jovanom Tomić Matorom. Njoj su čestitke poslali sestre, otac, majka kao i tetke.

- Zdravo ćerko, srećan ti rođendan! Puno zdravlja i sreće. Isus je imao 33 godine i znao je svoj cilj, ali ti si sve promašila, mene kao tvog oca koji je uvek imao poverenja u tebe. Sada se sa tvojim izborom ne slažem i nikad sa tim neću da se pomirim. Pametna si i inteligentna, imaš dobra razmišljanja i ideje. Šta ti sve ovo treba, da ostaviš roditelje? Ti treba da postaneš roditelj i da vidiš kako je da se osećaš kao mi. Ne okrećemo ti leđa da si na pravom putu. Ja sam tvoj otac Dobrica koji nije nigde zatvorio vrata, a ti si to postigla sa jednom partnerkom za vrlo kratko vreme. Koja je to hemija da može to da uradi? Nemoj da plačeš, ništa time ne možeš postići. Ti ne mrziš nikog i uvek si tu da pomogneš, pobožna si Hrišćanka! Osvesti se, još imaš vremena i poslušaj me. Proslavi rođendan kako treba. Nemoj da praviš gluposti - glasila je poruka Draganinog oca.

Autor: N.Panić