Totalno razočarana plasmanom: Sandra potonula jer nije dočekala superfinale, pa ponovo brutalno oblatila Luku! (VIDEO)

Ne štedi reči!

Sandra Obradović napustila je najgledaniji rijaliti ''Elita 8'' u regionu, a zauzela je 23. mesto u velikom finalu. Ona je sada kod voditeljke Ane Radulović progovorila o svojoj vezi sa Lukom Vujovićem, ali i o svom boravku u Beloj kući.

- Sandra, dočekana si velikim aplauz - rekla je Ana.

- Očekivala sam da ću ući u superfinale jer nisam imala loših postupaka, ali nažalost situacija je takva kakva je - rekla je Sandra.

- Šta bi još izdvojila iz tvog učešća? - upitala je Ana.

- Jeste moja veza s Lukom obeležila moje učešće, ali ja bih više pridala značaju mom prijateljstvu sa Sofijom i Milenom. To mi je sigurno ostavilo najveći utisak i one će mi najviše nedostajati. Ja imam jako duga prijateljstva i bogata, ali drugačiji je osećaj ovde kad s nekim deset meseci spavaš, jedeš i piješ. To dobija na težini jer u spoljnom svetu nisi 24 h s nekim osobama - rekla je Sandra.

- Koliko daješ na važnosti tom odnosu s Lukom? - upitala je Ana.

- On je totalno obezvredio naš odnos, a bio je jedina osoba s kojom sam provodila vreme. Ja ništa nisam slagala dok je on menjao priču. Njemu je rijaliti na prvom mestu i zbog toga je izabrao drugu stranu - rekla je Sandra.

Autor: N.Panić