Publika je odlučila: Marko Stefanović zauzeo je 22. mesto u Eliti! (VIDEO)

Voditelj saopštio odluku!

Voditelj Milan Milošević ušao je u Belu kuću jer je napravljen još jedan presek pred samo sauperfinale "Elite 8". Došao je trenutak da takmičari saznaju ko će napustiti Belu kuću i zauzeti 22. mesto u najgledanijem rijalitiju u regionu.

Prva ugrožena osoba nakon četvrog preseka je Sofi Tikačenko.

- Ne bih htela da idem sad, ali sam se bar obukla da izađem. Nisam trebala da se smejem Dači sad kad je izlazio. Malo sam se pokazala, nešto sam pokazala ne znam šta - rekla je Sofi.

- Gastoze, da li je vreme da Sofi ide kući? - pitao je voditelj

- Ja joj to ne želim. Nije se gurala, brzo se uklopila, nije se ukaljala. Devojčice od 20 i kusur godina prebacuju svoja loša dela na to koliko imaju godinu. Ona ima malo godina, a ne mogu da kažem da je ukaljala ugled. Mislim da se mnogo toga promenilo od toga kad sam rekao šta se dešavalo u februaru. Njoj je donelo loše, a možda i dobro. Drago mi je Kačavenda koja je mislila da si loša i namazana ti želi pobedu. Baš mi je drago što je nakon "Elitovizije" prestala da bude namazana, to je naša Kačavenda i njen klan koji je mislio sve najgore o tebi, a ja naravno nisam i drago mi je što sam ovde. Milena, ne brini tu sam ja ako želiš nekome da psuješ majku, možeš i da me nagaziš - govorio je Gastoz.

- Šta si ti video? Ti ako si p*pušio kazne, što se brineš o mojim? To govori o tebi i to si ti - rekla je Milena.

- Vaša ogovaranja i tuče oko tolet papira. Sofi, nikad ti loše nisam mislio kao osoba koja misli da imaš sumnjiv moral, a onda ti želi pobedu. Moraš da shvatiš kakvi su ljudi ovde. Ti nisi promenila ništa, a ona menja stavove iz dana u dan, sedi sa ljudima koje čeka na rampi, pa je malopre sedela i sa Enom. Sofi, uživaj - govorio je Gastoz.

- P*ši k*rac, da li ti meni slino pretiš? Da li ćeš ti da vidiš? J*bem te u usta, g*vno jedno raspalo - nastavila je Milena.

- Vi ste rang, Bebica i Teodora, tu vam je mesto. Hvala, doviđenja. Kačavenda, zadržite ružne reči u vašim ustima, ali to nikad neće da se zauzstavi i polni organ će vam biti u svim sezonama - rekao je Gastoz.

- Sujetni, paćeniče - dodala je Milena.

- Zna se ko je sujetan i ko je digao Sofi u nebesa samo jer Gastoz nije uzeo nagradu. Džordi je za tebe gospođa i lojalan prijatelj, nauči nešto od nje - pričao je Gastoz.

- J*baću ti mamu - dodala je Kačavenda.

- Pokazaću ti parcelu u Svilajncu, pa ponesi ašov - rekao je Gastoz.

Druga ugrožena osoba je Marko Stefanović.

- Imam probleme napolju i voleo bih da odem i da vidim kako je tekao razgovor. Voleo bih da vidim šta je majka rekla, šta je Sanja ispričala - rekao je Marko.

Nakon njega podignut je i Luka Vujović.

- Bio sam jednom podignut, smatram da zaslužujem još. Od 80 ljudi ne bi mi bilo poražavajuće, ali voleo bih da uđem u superfinale - govorio je Luka.

Četvrta ugrožena osoba je Milena Kačavenda.

- Ista sam kao i prošle sezone. Nisam bila u temi, ljubavni odnos nisam imala ni prošle godine. Sad je sve moguće i nije bitno ko sa kim stoji. Pretposlednja je noć, prošle godine sam doživela superfinale i nisam bila u trci za plasman - rekla je Milena.

- Mislim da ona ostaje večeras i da će biti u superfinalu - dodala je Anđela.

Peta ugrožena osoba je Jovan Pejić Peja.

- Pa dobro, jaka ekipa, sve je moguće. Ja sam spreman. Ena zaslužuje da bude bolje plasirana od mene, ne zbog njene iskrenosti, nego zbog njenog rada ovde - rekao je Jovan.

Sofi je prva takmičarka kojoj opstanak nije ugrožen, pa se vratila na svoje mesto. Nakon nje voditelj je saopštio da ni Peja nije ugrožen.

Luka se takođe vratio na svoje mesto, a kad su ostali Marko i Milena u borbi za opstanak, Milan Milošević saopštio je da takmičenje napušta

Autor: A. Nikolić