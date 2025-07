Bukti rat Kačavende i Gastoza: Tenzija dostigla vrhunac, pljušte nikad teže prozivke na sve strane! (VIDEO)

Haos u programu uživo!

Nenad Marinković Gastoz žestoko je prozvao Milenu Kačavendu tokom finalnog izbacivanja dok je komentarisao Sofi Tikačenko, pa je došlo do njihovog žestokog okršaja u programu uživo i ponovo su pale teške reči.

- Ja joj to ne želim. Nije se gurala, brzo se uklopila, nije se ukaljala. Devojčice od 20 i kusur godina prebacuju svoja loša dela na to koliko imaju godinu. Ona ima malo godina, a ne mogu da kažem da je ukaljala ugled. Mislim da se mnogo toga promenilo od toga kad sam rekao šta se dešavalo u februaru. Njoj je donelo loše, a možda i dobro. Drago mi je Kačavenda koja je mislila da si loša i namazana ti želi pobedu. Baš mi je drago što je nakon "Elitovizije" prestala da bude namazana, to je naša Kačavenda i njen klan koji je mislio sve najgore o tebi, a ja naravno nisam i drago mi je što sam ovde. Milena, ne brini tu sam ja ako želiš nekome da psuješ majku, možeš i da me nagaziš - govorio je Gastoz.

- Šta si ti video? Ti ako si p*pušio kazne, što se brineš o mojim? To govori o tebi i to si ti - rekla je Milena.

- Vaša ogovaranja i tuče oko tolet papira. Sofi, nikad ti loše nisam mislio kao osoba koja misli da imaš sumnjiv moral, a onda ti želi pobedu. Moraš da shvatiš kakvi su ljudi ovde. Ti nisi promenila ništa, a ona menja stavove iz dana u dan, sedi sa ljudima koje čeka na rampi, pa je malopre sedela i sa Enom. Sofi, uživaj - govorio je Gastoz.

- P*ši k*rac, da li ti meni slino pretiš? Da li ćeš ti da vidiš? J*bem te u usta, g*vno jedno raspalo - nastavila je Milena.

- Vi ste rang, Bebica i Teodora, tu vam je mesto. Hvala, doviđenja. Kačavenda, zadržite ružne reči u vašim ustima, ali to nikad neće da se zauzstavi i polni organ će vam biti u svim sezonama - rekao je Gastoz.

- Sujetni, paćeniče - dodala je Milena.

- Zna se ko je sujetan i ko je digao Sofi u nebesa samo jer Gastoz nije uzeo nagradu. Džordi je za tebe gospođa i lojalan prijatelj, nauči nešto od nje - pričao je Gastoz.

- J*baću ti mamu - dodala je Kačavenda.

- Pokazaću ti parcelu u Svilajncu, pa ponesi ašov - rekao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić