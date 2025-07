Sedmog septembra 2024. godine u Belu kuću uselilo se 59 - oro učesnika, dok je kroz istu prošlo skoro 80 za 316 dana otkako je krenuo rijaliti. Turbulentni odnosi, Elitovizije, svađe, razmirice, ljubavni brodolomi, potresne ispovesti, bolna priznanja, intimni trenuci, ali i oni najsmešniji, obeležili su ovu "Elitu 8".

Nakon skoro deset meseci došlo je da se svedu računi, te tako, voditeljka Ana Radulović u razgovoru za portal Pink.rs sumirala je utiske ove sezone uoči spektakularnog superfinala koje je zakazano za večeras od 21 čas uživo na Pink televiziji.

Kada sumiraš ovu sezonu, koji momenat je na tebe ostavio najjači utisak?

- Kao i svake sezone, toliko momenata za izdvojiti da ne mogu nijedan da izdvojim posebno u tom smislu, s tim što moram da kažem da je "Elita 8" od prvog dana bila svakodnevno puna događaja i priča da prvi put nisam čula ono: "Od Nove godine kreće rijaliti", jer je krenuo apsolutno od prvog dana.

Šta je ono što je po tvom mišljenju obeležilo ovu sezonu, koji je to najpotresniji momenat Elite 8?

- Za najpotresniji momenat bih izdvojila kada je Milica trudna ušetala u Elitu, kao i same uspomene pojedinih učesnika.

Kada je tebi bilo najteže da vodiš program zbog dešavanja u Beloj kući?

- Posle emisije u kojoj sam morala da saopštim šta se dogodilo Janjuševom bratu nekako od tada ništa ne smatram toliko teškim za vođenje. I nadam se da takvih momenata nikada više i neće biti.

Željko Mitrović najavio je mnogo promena u "Eliti 9". Šta očekuješ od novog učesnika robota, ZOO vrta i svih novina?

- Očekujem upravo ono i što je najavio - nešto neviđeno do sad. Znamo da naš Veliki šef iz sezone u sezonu uvek iznenadi, imali smo prilike da čujemo da su pobednica "Zadruge 6" Aleksandra Nikolić kao i Maja Marinković već potpisale ugovor za "Elitu 9", pa onda i sve to što si naveo, pa kad razmislim da je to sve zajedno samo delić onoga što nas očekuje, šta onda da mislim sem da nas očekuje najbolja sezona ikada.

Autor: Nikola Žugić