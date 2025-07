Vešto pokušava da zataška sve: Marko nastavlja da skriva tajnu o raskidu njega i Sanje, ne želi ništa da otkriva bez njene dozvole! (VIDEO)

Hit!

Voditeljka Ana Radulović ugostila je Marka Stefanovića koji je zauzeo 22. mesto u velikom finalu najgledanijeg rijalitija ''Elita 8''. On je u studiju progovorio o svojim roditeljima, ali i o odnosu sa Sanjom Grujić.

- Nisam razmišljao da li ću dogurati do superfinala, ali plasman mi nije ni bitan obzirom da sam ušao zbog novca - rekao je Marko.

- Marko nikad te nismo videli tako besnog kao večeras - rekla je Ana.

- Ispričao sam svoju priču o detinjstvu, a neko pokušava da prebaci na raskrinkavanje mog odnosa. Jako malo se gledao kakvu sam ja osetio bol što se tiče mog oca i više je gledan naš odnos - rekao je Marko.

- Zašto ste ćutali da ste od maja bili odvojeni? - upitala je Ana.

- Meni je moja devojka bila podrška i ne bih pričao ništa loše o njoj. Savršen smo par u odnosu na druge jer smo savršen odnos pokazali ove sezone i imali smo svađe mnogo blaže nego drugi takmičari. Pošto mi nisu verovali za porodicu, neće znati ni za Sanju. Pričao sam o ocu, ali čim mu moja majka nije zamerila, očigledno je da je na njegovoj strani - rekao je Marko.

- Ponovo mi ne odgovaraš na pitanje - rekla je Ana.

- Kada budem video šta je rečeno sinoć, onda ću znati šta je i kako. Moja Sanja je uz mene bila kad niko nije i ona je moja najveća podrška. Ona je ostala uz mene u teškim situacijama, ja nju volim najviše na svetu - rekao je Marko.

- Zbog čega nisi prijavio svog oca? - upitala je Ana.

- Ja sam razgovarao sa majkom i govorila mi je da mi je takav otac i to je to. Ja sam sa majkom razgovarao i ona je bila moja svetla tačka. Očigledno se u mom odnosu s majkom promenilo to što mi nije iskreno što Sanju želi da predstavi onakvom kakva nije. Slušao sam Gastoza koliko mu je bilo teško kad je ostao bez majke, a jedino gore bez toga je kad ostaneš sam bez drugog roditelja - rekao je Marko.

- Moram da kažem da ti se oglasio i deka i rekao da više nisi dobrodošao kod njega - rekla je Ana.

- Dobro super, hvala mu. Moja majka isto nije želela da se odvoji od muža, pa je roditelje viđala jednom godišnje - rekao je Marko.

- Da li sad ideš kod devojke ili kod roditelja? - upitala je Ana.

- Kod devojke, ona je bila sa mnom u teškim momentima i sve smo gradili od nule - rekao je Marko.

