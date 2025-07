AU, KAKVA NOĆ! Dragana se suočila sa majkom oči u oči, Miljana Kulić oplela po Anđeli i Gastozu, a ovo su SUPERFINALISTI 'Elite8!' (VIDEO)

Ovo niste smeli da propustite!

Tokom noći za nama, organizovana su poslednja ''Finalna ispadanja'' u ovoj sezoni ''Elite'', pred veliko superfinale. Voditeljka Ana Radulović razgovarala je sa bivšim učesnicama u studiju, dok je Milan Milošević, u dobro poznatom Šiša baru razgovarao sa takmičarima.

Nakon što je pušten video-prilog svađe Aneli Ahmić sa Urošem Stanićem, ona je otišla u Šiša bar, kako bi sa voditeljem Milanom Miloševićem razgovarala o njenim osećanjima i dešavanjima u Beloj kući.

- Kako reaguješ nakon čestitke Lukinog oca, koji je rekao:''tu gde sam te ostavio, tu te i čekam''. Da li misliš da će on uticati na vaš odnos? - upitao je Milan.

- Nešto mi govori da bi Luka mogao da padne pod njegov uticaj. Plašim se da me ne izigra. Iskreno, ja sam sve vreme u tom nekom razmišljanu. Luka mene iznova uverava da on odlučuje o svom životu, da želi da me oženi, ali ja nisam iskrena u sve to - kazala je Aneli.

- Da li si poželela da podariš Luki sina, kad si videla njegovog sina? - upitao je Milan.

- Milane...ne razmišlam sad o tome. Kada bi se uverila da je to sigurno, da on to želi, onda možda da. Sada ne, ja imam ćerkicu, on sina. Moram da se uverim da je on čovek koji mene želi, ali prvo moram da se uverim u njegovu iskrenost - rekla je Aneli.

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz osamili su se ispred Bele kuće, te su iskoristili priliku da proćaskaju o svom odnosu. Iako su mnogi pomislili da je njihovoj ljubavi došao kraj, čini se da Gastoz ipak ima drugčije planove.

- Koliko je ostalo još 24h? Čekaj još jedno 48h, pa da se upoznamo da vidimo da li si neodoljiv - rekla je Anđela.

- Kad ti budem promenio frenkvenciju na bradavicama, biće ti veselo - rekao je Gastoz.

- Bože dragi - nasmejala se Anđela.

- Ajde objasni mi taj zadatak da mi od kamena napišeš: ''Volim te'' - rekao je Gastoz.

- Ma neću više da pričam o tome, ne podsećaj me - rekla je Anđela.

Voditeljka Ana Radulović u emisiji "Finalna izbacivanja" pitala je Miljanu Kulić da iznese svoje mišljenje o Anđeli Đuričić.

- Čim je ušla u odnos sa Gastozom tako je odbacila Uroša, kao i mene. Ona u nedostatku argumenata za mene, kad je videla da me ne pogađa i da sam ja to i da sam to radila, udarila je najniže i rekla je da sam nikakva majka i da će da udomi Željka, kao što je Snupija. Ja sam te noći doživela nervni slom i nisam mogla da verujem koliko je lukava i bezobrazna. Ona je spremna nisko da udara, sve najgore izvlači iz ljudi. Stefan Karić ništa loše nije mislio. Gastozu i njoj treba da se dodeli orden za glumu. Ne može očima da gleda ni ona njega, a ni on nju. Ona sama traži, sama dobije. Kad da joj verujemo kad je hvalila Stefana ili sad kad priča sve najgore o njemu? Kao što je i za Gastoza rekla ono što je rekla, a onda rekla da je to bilo upućeno Kariću. Budi ono što jesi, pa i najgori i ljudi će da te vole, a lažna patetika i plač bez suza ne - govorila je Miljana.

Uroš Stanić bio je naredni sagovornik voditelja Milana Miloševića i tom prilikom progovorio je o aktuelnim temama u Beloj kući, ali se pogotovo osvrnuo na odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Večeras je poslednja noć izbacivanja, a ti i ja ćemo se osvrnuti na priče iz Bele kuće. Ukoliko si za Aneli govorio sve najgore i ostao si pri tom, kako si o Anđeli promenio mišljenje i imaš savršen odnos s njom? - upitao je Milan.

- Razlika između njih dve je što me Anđela nikada nije izvređala žestoko i vređala mi porodicu. Ja i dalje smatram da je iskoristila Pavla i da je sponzoruša, čudnjikav mi je i odnos sa Karićem. Kada sam pogledao koliko je volela Mateju i Zvezdana, kod Gastoza to ne vidim. Ja sam o Anđeli to govorio transparentno, ali izgleda da je ona to moje mišljenje progutala. Komentarišem nju, njene postupke i njene odnose. Ja ne vidim nikakve emocije, a to njeno moralisanje i njeni sukobi smatram da su borba za plasman. Isključivo je ušla da se opere i zgrabi nagradu - rekao je Uroš.

Voditeljka Ana Radulović u studiju je razgovarala sa Jelnom Ilić, Miljanom Kulić I Jordankom Denčić Džordi o haosu koji je danas nastao kad je prikazana video-poruka Osmana Karića, koji je žestoko potkačio Anđelu Đuričić u tandemu sa Pavlom Jovanovićem.

- Meni je to logično. Prvi se Osman oglašavao i incirao da je tu nešto postojalo. Osman Karić je prvi pokrenuo priču da se između Anđele i Stefana nešto dešavalo, hteo je sinu da napravi temu, a pričalo se tek kad je Pavle počeo da iznosi svoje tvrdnje da je sa Anđelom imao nešto. Ne čudi me što je Osman sa Pavlom u kontaktu. Osman je za Vaskrs ismevao Uroša Stanića i to je bilo nepotrebno. Sinu napišeš sve najbolje, čestitaš, ali on je opsednut rijalitijem. Jasno je zbog čega su njih dvojica na klipu zajedno. Možda je to muška sujeta - govorila je Jelena.

- Miljana, da li su Pavle i Anđela imali nešto? - pitala je voditeljka.

- Ne znam, ne verujem ni Pavlu, ni Anđeli. Ne znam što Anđela nije dobila čestitku, dobila je i kad je bila najgora u "Zadruzi 6". Mislim da i roditelji igraju rijaliti jer ništa katastrofalno nije pokazala osim glumatanja i pranja, nego hoće da naprave žrtvu od Anđele i da bi se narod dodatno sažalio - rekla je Miljana.

Voditelj Milan Milošević ušao je u Belu kuću jer je napravljen još jedan presek pred samo sauperfinale "Elite 8". Nakon što je došao trenutak da takmičari saznaju ka će napustiti Belu kuću, on je saopštio da je Dragana Stojančević naredna koja napušta Belu kuću i zauzima 25. mesto.

Dragana Stojančević zauzela je 24. mesto u ''Eliti 8'', a voditeljka Ana Radulović ugostila je u studiju kako bi progovorila o svom o odnosu sa Jovanom Tomić Matorom.

- Jako sam tužna jer sam očekivala da vidim ovde mamu. Uplašena sam i nadam se da će se ona negde pojaviti, bar neko od mojih roditelja. Ja se osećam voljeno i ne planiram da odustanem od Matore - rekla je Dragana.

- Mislim da je Dragana to uradila da bi ostala u rijalitiju - rekla je Miljana.

- Matoru sam zamolila da ostane nasmejana, a ne da plače. Moram da kažem mojim roditeljima da ne znam da li ću uspeti da ih odljutim, ali moja emocija prema njima ne može da se poredi sa ljubavlju prema Matoroj. Ja se njih nikad nisam odrekla, samo sam sada srećna - rekla je Dragana.

Majka Dragane Stojančević uključila se uživo u program odmah nakon njenog izbacivanja, kako bi se čula sa njom i otkrila da li će doći po svoju ćerku. Dragana je tokom razgovora sve vreme jecala na sav glas, a onda jasno stavila do znanja da neće odustati od ljubavi sa Jovanom Tomić Matorom.

- Majka.... Hoćeš li da dođeš? - pitala je Dragana.

- Hoću, spremam se i krećem, tu sam za sat vremena. Dolazimo, ne brini, pa ni meni nije dobro - rekla je ona.

- Čekam te - poručila je kroz jecaje Dragana.

Nenad Marinković Gastoz bio je glavna tema ogovaranja u pušionici. Animozitet koji imaju Ena Čolić i Milena Kačavenda imaju prema njemu ponovo ih je ujedinio, pa su zaboravile na sve teške reči i zajedno žestoko oplele po Gastozu.

- On je opleo sve u šesnaest... Matora je komentarisala kad se vređa na taj način da si isti. Ja sam njega opomenula tri puta, Džordanka me napala tri puta. Ja sam njega htela da pitam da li je to čuo, a on kaže da sam došla da branim vreću g*vana. Onda sam ja rekla: "Ajde sad p*čko vuci pokrivač". Ja ne radim to preko kmetova, nego direktno, pa da vidi kako po tuđem d*petu ne boli. Ume da kaže da mu se ne stavlja majka jer joj nije čuo glas, a mene su odavde izveli da mi kažu da mi je mama mrtva, a za to ga boli k*rac. Ja sam ovde dala mami 40 dana i godinu dana. On je sa mnom jeo, a boli ga k*rac što mi vređa mrtvu mamu. Pitajte mene šta bih Sandri rekla da mu je j*bala mrtvu mamu - govorila je Milena.

- Pa kao i meni što si govorila - rekla je Ena.

- Izdaja? Neka me osude. Šta je sa Anđelinom izdajom Karića? Neka on pozdravi Pavla. Da li je poenta što sam ja komentarisala ili šta je on uradio? - nastavila je Kačavenda.

Sofija Janićijević bila je naredna sagovornica voditelja Milana Miloševića i tom prilikom progovorila o Anđeli Đuričić i žestoko je ispljuvala.

- Sofija, danas si pokušala da potkačiš Anđelu za čestitke? - upitao je Milan.

- Očigledno je da njeni roditelji nisu želeli da pošalju jer je ona devojka najveći blam. Ja sam se malopre šokirala kad je pričala za bananu, ostala sam u šoku. Ona kao sa Pavlom nije htela da bude, a on brutalan frajer. Pazi molim te, ona je jedna klasična sponzoruša. Gastoz pravio od nje budalu kao što ona zapravo jeste i dokazuje da je jedna krpa. Sada sam čula da je Ana bila na psihijatrijskim lekovima, tako da ona ne sme meni da zamera nešto - rekla je Sofija.

- Šta se dešava sa Kačavendom i njom? - upitao je Milan.

- Milena u poslednjih dve nedelje da menja mišljenje o njoj, pokazala je veliko nepoštovanje prema njoj i to je to. Ona je više puta rekla da joj Gastoz loše priča o nekim ljudima spolja - rekla je Sofija.

Voditelj Milan Milošević ušao je u Belu kuću jer je napravljen još jedan presek pred samo sauperfinale "Elite 8". On je saopštio da je Dača Virijević zauzeo 24. mesto u najgledanijem rijalitiju u regionu.

Dača Virijević ispao je kao 23. učesnik najgledanijeg rijalitija ''Elita 8'', a voditeljka Ana Radulović ugostila ga je u studiju kako bi progovorio o najaktuelnijim temama u Beloj kući.

- Jordanka i Gastoz su stvoreni jedno za drugo. Oni su identične građe i ponašanja, oboje su krastavi i nikakvi - rekao je Dača.

- Ja mislim da je za tebe pravi par Bebica - rekla je Džordi.

- Ne verujem da je ona zaljubljena u Gastoza, ona mu jeste bila prijatelj, ali odvratni su mi oboje - rekao je Dača.

Voditelj Milan Milošević ušao je u Belu kuću jer je napravljen još jedan presek pred samo sauperfinale "Elite 8". On je saopštio da je Sandra Obradović zauzela 22. mesto.

Sandra Obradović napustila je najgledaniji rijaliti ''Elita 8'' u regionu, a zauzela je 23. mesto u velikom finalu. Ona je sada kod voditeljke Ane Radulović progovorila o svojoj vezi sa Lukom Vujovićem, ali i o svom boravku u Beloj kući.

- Sandra, dočekana si velikim aplauz - rekla je Ana.

- Očekivala sam da ću ući u superfinale jer nisam imala loših postupaka, ali nažalost situacija je takva kakva je - rekla je Sandra.

Voditelj Milan Milošević u "Šiša baru" ugostio je Lepog Miću sa kojim je razgovarao o svim aktuelnim dešavanjima koja poslednjih dana tresu Belu kuću.

- Vidim sad Gastoza i Anđelu zajedno kao da ništa nije bilo, rekao da je sponzoruša koja se izreklamirala, a posle dva sata je pozvao u krevet i zajedno jedu. Ja nisam cveće, ali ovi favoriti šta rade... Anđela i Gastoz šta rade to je kataklizma. Pegi je sad postao simpatičan i to je sve top. Mene je danas napao jer nekoga prozivam, a onda potvrdio večeras kad je rekao da je baronija. On nije zadovoljan i sumnja u sve. To što on radi, kako se ponaša, napada ljude, raskida vezu - rekao je Mića.

- Šta kažeš na pucanje prijateljstva njega i Kačavende? - upitao je voditelj.

- Kakvo prijateljstvo? Kačavenda i Gastoz sad pričaju šta misle. Katastrofa je šta je ona rekla za njega, a ona se pravda da je on podržavao kad je Jordanka vređala - dodao je on.

Voditelj Milan Milošević ušao je u Belu kuću jer je napravljen još jedan presek pred samo sauperfinale "Elite 8". On je saopštio da je Marko Stefanović zauzeo 22. mesto.

Nenad Marinković Gastoz žestoko je prozvao Milenu Kačavendu tokom finalnog izbacivanja dok je komentarisao Sofi Tikačenko, pa je došlo do njihovog žestokog okršaja u programu uživo i ponovo su pale teške reči.

- Ja joj to ne želim. Nije se gurala, brzo se uklopila, nije se ukaljala. Devojčice od 20 i kusur godina prebacuju svoja loša dela na to koliko imaju godinu. Ona ima malo godina, a ne mogu da kažem da je ukaljala ugled. Mislim da se mnogo toga promenilo od toga kad sam rekao šta se dešavalo u februaru. Njoj je donelo loše, a možda i dobro. Drago mi je Kačavenda koja je mislila da si loša i namazana ti želi pobedu. Baš mi je drago što je nakon "Elitovizije" prestala da bude namazana, to je naša Kačavenda i njen klan koji je mislio sve najgore o tebi, a ja naravno nisam i drago mi je što sam ovde. Milena, ne brini tu sam ja ako želiš nekome da psuješ majku, možeš i da me nagaziš - govorio je Gastoz.

- Šta si ti video? Ti ako si p*pušio kazne, što se brineš o mojim? To govori o tebi i to si ti - rekla je Milena.

- Vaša ogovaranja i tuče oko tolet papira. Sofi, nikad ti loše nisam mislio kao osoba koja misli da imaš sumnjiv moral, a onda ti želi pobedu. Moraš da shvatiš kakvi su ljudi ovde. Ti nisi promenila ništa, a ona menja stavove iz dana u dan, sedi sa ljudima koje čeka na rampi, pa je malopre sedela i sa Enom. Sofi, uživaj - govorio je Gastoz.

Voditeljka Ana Radulović ugostila je Marka Stefanovića koji je zauzeo 22. mesto u velikom finalu najgledanijeg rijalitija ''Elita 8''. On je u studiju progovorio o svojim roditeljima, ali i o odnosu sa Sanjom Grujić.

- Nisam razmišljao da li ću dogurati do superfinala, ali plasman mi nije ni bitan obzirom da sam ušao zbog novca - rekao je Marko.

- Ispričao sam svoju priču o detinjstvu, a neko pokušava da prebaci na raskrinkavanje mog odnosa. Jako malo se gledao kakvu sam ja osetio bol što se tiče mog oca i više je gledan naš odnos - rekao je Marko.

- Zašto ste ćutali da ste od maja bili odvojeni? - upitala je Ana.

- Meni je moja devojka bila podrška i ne bih pričao ništa loše o njoj. Savršen smo par u odnosu na druge jer smo savršen odnos pokazali ove sezone i imali smo svađe mnogo blaže nego drugi takmičari. Pošto mi nisu verovali za porodicu, neće znati ni za Sanju. Pričao sam o ocu, ali čim mu moja majka nije zamerila, očigledno je da je na njegovoj strani - rekao je Marko.

Voditelj Milan Milošević ušao je u Belu kuću, kako bi takmičarima saopštio da su postali superfinalisti "Elite 8".

U superfinale ušli su: Anđela Đuričić, Aneli Ahmić, Ena Čolić, Nenad Marinković Gastoz, Jovan Pejića Peja, Danijel Dujković Munjez, Uroš Stanić, Sofi Tikačenko, Teodora Delić, Nenad Macanović Bebica, Stefani Grujić, Jovana Tomić Matora, Aleksandra Nikolić, Ivan Marinković, Luka Vujović, Sofija Janićijević, Milena Kačavenda, Borislav Terzić Terzića, Stefan Karić, Lepi Mića i Mateja Matijević.

Anđela Đuričić očitala je bukvicu Nenadu Marinkoviu Gasotozu i poručila mu da reči koje je dobio od Milene Kačavende nikad u životu ne može da oprosti.

- Ne mogu da verujem da si to rekao. Bili ste toliko bliski, konstantno ste bili najbolje i nikad ne mogu da nađem opravdanje za to sve. Ajde da je rekla da si loš čovek, ali ne mogu opravdanje za ono da nađem - rekla je Anđela.

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić poslednja dva dana ponovo su jako bliski, a po svemu sudeći nije im lako jer dolazi kraj sezone i putevi im se razilaze, jer su na ljubavnu vezu stavili tačku.

Dok su njihovi cimeri jutros spavali, oni su se emotivno opraštali u krevetu, jer je ovo poslednja noć da spavaju u Beloj kući.

Anđela je posetila Gastoza pred odlazak na spavanje, pa su u njegovom krevetu razmenili strastvene zagrljaje i poljupce, ali samou obraz i vrat, a da li će im kočnice do kraja popustili ili će uspeti da odole jedno drugom, ostaje da vidimo u narednioh 24 sata.

Nenad Marinković Gastoz odlučio je da ponos i karakter ostavi po strani i da poslednju noć u "Eliti 8" provede u krevetu sa Anđelom Đuričić.

