Stavila sve karte na sto!

Ena Čolić stigla je u Rajski vrt, kako bi sumirala utiske povodom svog učešća u Eliti i otkrila Drvetu mudrosti kako se oseća tik pred superfinale.

- Kako se osećaš? - upitalo je Drvo.

- Nadala sam se da ćemo Peja i ja pričati i oprostiti se, ali sam shvatila da do toga neće doći, jer je on rekao da mu se spava. Želela sam da mu se izvinim, da makar kao ljudi završimo, da budemo dobri. Ne mogu da opravda njegovo ponašanje time jer je povrđen.

- Da li je tvoj rečnih odbrambeni mekanizam ili posledica svega što si doživela kada je reč o tvom bivšem partneru, ocu tvog deteta? - upitalo je Drvo.

- Ja želim da boli onog ko je mene povredio. Ali da, postoji i taj momenat gde ja imam neke posledice od svega toga. Počelo je sve rođenjem našeg sina, ja sam priznala i bila sam kidnapovana, to je istina. Na suđenju nakon toga, prvi put smo se sreli, videla sam ga tamo, čestitala slavu i jedino zbog deteta rešila da spustim loptu, kako bih sinu učinila dobro. On je bio zatvoren dve godine, u to vreme sam se osećala bezbedno, jer je u moj život došao neko pored koga sam se osećala zaštićeno. Nakon toga sam opet osećala nesigurno, jer se on osilio. Imala sam vezu sa momkom iz Španije, ali sam morala da se vratim. Bila sam devojčica kad sam dobila dete. Imala sam osamnaest godina, išla sam na glumu, vajanje i u srednju školu. Umesto da odem u Italiju kako bih studirala, saopštila sam im da sam u drugom stanju. Otac mog deteta je išao u srednju školu pored moje. Problem je krenuo kad je krenuo da me fizički zlostavlja. Tada sam se požalila svojim roditeljima. Oni su mi rekli da se sklonim od njega. Najgore je bilo kad sam se tek porodila, jer sam preživela pakao, osetila sam se veoma slomljeno. Ja sam jaka, imam i tetovažu ''borac'', koja jasno pokazuje da iz svake muke gledam da se izvučem i smognem snage da se uzdignem. Verujem da se sve bolje od toga da si pored nekog ko te uništava. Jedino mi je krivo da o ovome pričam jer moj bivši ima nevenčanu partnerku, pa da ne sluša ona sve ovo. Možda sada nije takav, ne znam, ali moja poruka svakoj ženi je da ode onda kada doživi početni stadijum bilo kakvog nasilja - kazala je Ena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.