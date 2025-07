SVODE SE RAČUNI: Matora, Munjez i Stefani stavili sve karte na sto i progovorili o turbulentnim situacijama u kojima su se našli! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredni su kod Drveta mudrosti stigli Danijel Dujković Munjez, Jovana Tomić Matora i Stefani Grujić.

- Kako se osećate? - upitalo je Drvo.

- Prezadovoljan sam. Euforičan sam i neki lep osećaj imam - kazao je Munjez.

- Najbolja moja sezoja do sada, radila sam na svojim kompleksima i frustracijama, te sam veoma zadovoljna kakva izlazim - kazala je Matora.

- Ja sa pričala ono što treba i što ne treba - kazala je Stefani.

- Kako vaš odnos sada izgleda?

- Što se tiče mog odnosa sa Stefani volim je najviše na svetu, tu nema tu šta da se priča. O ostalim stvarima neka pričaju Stefani i Matora - kazao je Munjez.

- Ja nemam nikakav odnos sa Stefani. Gledam Munju i Stefani na isti način. Oni su mene vređali, neke stvari se ne opraštaju - kazala je Matora.

- Ja samo moram da se izvinim Matorinom tati za neke reči, njenoj pokojoj mami eto, neka žena počiva u miru rekao sam to tada kada sam bio besan i to je to - kazao je Munjez.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.