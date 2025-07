INAT, ILI NE?! Sofija i Terza na sve načine pokušavaju da dokažu da se njihova ljubav ugasila, evo šta kažu o svom odnosu! (VIDEO)

Šok!

Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza naredni su došli u Rajski vrt, kako bi progovorili o utiscima pred veliko superfinale koje će se održati večeras.

- Kako se osećate? - upitalo je Drvo.

- Veoma sam srećna. Nisam ni sanjala da ću biti u superfinalu. Mislila sam da ne mogu ni do finala da stignem - kazala je Sofija.

- Takođe, presrećan sam - dodao je Terza.

- Šta vam je obeležilo ovu sezonu? - upitalo je Drvo.

- Naša ljubav. Ušao sam zauzet ovde, a onda sam ugledao Sofiju. Od prvog dana sam se zaljubio. Dalje sve sami znate. Milica je ušla, bilo je svega i njoj je bilo teško. Postao sam otac i jedva čegam da vidim dete - kazao je Terza.

- Da mogu da vratim vreme, ništa ne bih menjala. Zaljubila sam se i ne kajem se. Možda nije bio trenutak, ali sam sigurna da smo morali da se desimo jedno drugom. Bila sam uverena da ću sa njim ostati dugo, dugo i žao mi je jer se sve završilo. On se sklonio od mene. Da se makar vratio meni, kada je prošao težak period, počeo je da radi stvari koje nisu za pohvalu. Išao je od jedne, do druge. Da nije to radio, imao bi priliku za popravku. Sada popravke nema - kazala je Sofija.

- Šta je sa vašim emocijama? - upitalo je Drvo.

- One su nestale dok je on radio neke stvari koje je radio - kazala je Sofija.

- Poštovanje postoji, ali emocija nema više. Sad smo drugari i drago mi je zbog toga - kazao je Terza.

Autor: S.Z.