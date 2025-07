SUPERFINALE ELITE 8! Veliša stigao po Anđelu, a za Gastoza ne želi ni da čuje: Za Pink.rs izneo svoje mišljenje o njihovoj vezi (FOTO+VIDEO)

Anđelin otac spreman da dočeka svoju naslednicu!

Otac Anđele Đuričić, Veliša stigao je na superfinale kako bi podržao svoju ćerku, a za Pink.rs progovorio je o njenoj vezi sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Želja mi je da izađe živa i zdrava. Neka narod kaže da li je zaslužila krunu, narod će svoje reći i to je to. Svako na svoj način radi , neko je napravio greške u prošlosti, prozivaju se, narod će reći svoje i to je to - rekao je Veliša za Pink.rs i dodao:

- To je njena volja i njen izbor, ja tu nemam komentar - poručio je Veliša.

Autor: N. Ž.