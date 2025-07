ELITA 8 SRUŠILA SVE REKORDE GLEDANOSTI: Preko OSAM MILIONA gledalaca verno je pratila najpopularniji rijaliti u regionu!

Od ovih brojki zavrteće vam se u glavi!

Završetak Elite 8 znači da je došlo vreme da sumiramo učinjeno! Iza sebe ostavljamo najuzbudljiviju sezonu u istoriji rijalitija na ovim prostorima, a o tome svedoče oboreni rekordi gledanosti! Prema jedinim zvaničnim merenjima gledanosti agencije Nilsen, ovako izgleda Elita 8 u brojkama! Tokom deset meseci, u periodu od septembra 2024. godine do sredine jula 2025. godine najgledaniji rijaliti na Balkanu pratilo je neverovatnih 2.000.000 gledalaca na dnevnom nivou!

Svakog meseca je uz Elitu 8 bilo čak 4.500.000 jedinstvenih gledalaca! To znači da je u proseku svaki šesti gledalac bio uz Elitu 8 u toku prethodnih 10 meseci! Ukupan auditorijum od septembra 2024. godine do sredine jula 2025. godine je rekordnih 8.000.000 gledalaca, koji je u određenom vremenskom intervalu u toku dana bio uz Elitu 8! Upravo taj milionski auditorijum je u prethodnih 45 nedelja u proseku, delimično ili u potpunosti, gledalo čak 100 emisija Elite 8! Ulazak Milice Veličković..... ulazak Jovane Tomić Matore.... ulazak Stefani Grujić.... posete porodica.... Elitovizija i suočavanje Aneli sa Stanijom Dobrojević i Majom Marinković... samo su neke od emisija Elite 8 koje su imale višemilionsku gledanost! U prilog tome da je fantastična sezona Elite 8 iza nas, kada je gledanost u pitanju, govori i podatak da je gledanost Elite 8 rasla iz meseca u mesec!

U toku trajanja Elite 8, televizija Pink je bila apsolutno najgledanija u odnosu na sve preostale emitere sa nacionalnom frekvencijom.... i to u svim kategorijama gledalaca! Dominacija Elite 8 u konkurenciji svih nacionalnih televizija jasno je vidljiva u posebnim kategorijama gledalaca, pa je tako najviše vremena uz najgledaniji rijaliti provela publika urbanih sredina starosti od 15 do 49 godina.... i ženska publika starosti od 35 do 64 godine! Zahvaljujući vama, zajedno smo oborili sve rekorde gledanosti i postavili nove standarde rijaliti programa!

Autor: A. Nikolić