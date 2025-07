UŽIVO NA TV PINK! SOFI TIKAČENKO ZAUZELA TREĆE MESTO! Gastoz i Anđela u trci za pobedu i 100.000 evra!

Noć puna uzbuđenja!

05:26 - Sofi i milionski auditorijum gledaju njen profil.

05:25 - Sofi stigla i do voditeljke Dušice Jakovljević.

05:22 - Voditelj Milan Milošević dočekao je trećeplasiranu Sofi.

- Za mene je ovo šok i iznenađenje! Nisam se nadala ovome, ali sam srećna - rekla je Sofi.

05:20 - Sofi je odmah po dolasku kod voditelja Darka Tanasijevića i Ivane Šopić otkrila da je najsrećnija jer je njena baka stigla na superfinale. Zajedno sa njom, u studio su pošli i sami voditelji, kako bi zajedno proglasili pobednika Elite 8.

05:18 - Sofi Takičenko je trećeplasirana u večerašnjem superfinalu Elite 8!

05:15 - GONG!

05:10 - Ena Čolić pogledala svoj profil.

- Ja sam svesna mnogih stvari, ja sam kudola sebe, više nego što sam se hvalila, Zahvalna sam...- rekla je Ena.

- Čestitam i ja Eni. Svaka joj čast, zaslužila je da bude u top pet. naša iskrena ljubav nas je dovela ovde. Teta Mica je tu, dao sam joj prvenstvo - rekao je Peja.

05:06 - Ena Čolić stigla do voditelja Milana Miloševića.

- Moja pobeda je što sam pobedila Aneli. Od početka smo bile rivalke- rekla je Ena.

04:59 - Ena Čolić se uputila ka voditeljima Darku Tanasijeviću i Ivani Šopić.

- Ja sam već pobedila, ima onaj snimak sa Zlatom da pogledam još 100 puta. Oni su ljudi gospoda, razmazala sam se sva - rekla je Ena.

Enini prijatelji složili su se da je u nekim navratima prešla granicu, ali da je podržavaju, kao i ljubav sa Pejom.

04:50 - Ena Čolić osvojila 4. mesto!

04:55 - GONG!

04:49 - Profil Aneli Ahmić.

04:45 - Aneli je zajedno sa sestrom stigla do voditelja Milana Miloševića.

- Sita došla sa istom torbom kao prošle godine, mogla si mi doneti sreću... Ja sam svoju pobedu donela...Jer sam izdržala ovoliko dugo, i što idem kući - rekla je Aneli.

Sandra, rijaliti i maserati me ne interesuju, ja to neću sada da komentarišem, ono što sam morala da komentarišem, kmentarisala sam, dodala je Aneli.

04:41 - Nakon saznanja da je osvojila 5. meso, Aneli Ahmić je pošla kod voditelja Darka Tanasijevića i voditeljke Ivane Šopić.

- Vreme je pred nama i život je pred nama - rekla je Aneli govoreći o njenoj vezi sa Lukom.

04:40 - Aneli Ahmić zauzela je 5. mesto!

04:35 - GONG!

04:27 - Nakon razgovora sa Milanom Miloševićem, Ivan Marinković je imao priliku da porazgovara sa voditeljkom Dušicom Jakovljević, nakon čega je pušten i njegov profil.

- Hvala svim ljudima širom regiona - rekao je Marinković.

04:23 - Voditelj Milan Milošević dočekao je šestoplasiranog Ivana Marinkovića koji je bio i više nego raspoložen nakon saznanja kako se plasirao.

- Na ostrvu je neviđena tenzija - otkrio je Ivan.

04:18 - Ivan Marinković dočekan je od strane voditelja Ivane Šopić i Darka Tanasijevića, ali i Miljane Kulić koja se čak i rasplakala.

Ona nije prestajala da ga grli.

- Sa nama je sve u najboljem redu, ja sam mu podrška jer sam mislila da niko neće doći po njega - rekla je Miljana.

- Drago mi je da sam dobar sa porodicom Kulić. Moram samo da kažem da konkurencija odavno nije bila ovako jaka. Ako mogu da utičem, tražim da ljudi glasaju za moju drugaricu Aneli - rekao je Ivan potom.

I Sita Ahmić je pohvalila Ivana Marinkovića.

04:17 - Nakon što su njegovi bivši cimeri u studiju predvideli da je on sledeći koji napušta Elitu, Ivan Marinković je nakon igrice podizanja saznao da je zauzeo 6. mesto.

04:10 - GONG!

04:02- Profil Stefana Karića.

03:56 - Stefan Karić zajedno sa porodicom i devojkom stigao je do voditelja Milana Miloševića gde je otkriod a je prezadovoljan plasmanom.

- Iskreno, zadovoljan sam! Anđelin otac je bio fer i korektan... osman je imao te svoje izjave, davao je mišljenje, oglašavao se na njegov način. Nadam se da ga nikada nisma uvredio, nekada mi izleti... - rekao je Karić.

03:52 - Oglasio se i otac Anđele Đuričić.

- Ne mogu ja tu da pravim neke zamerke... Nema potrebe da ja pričam sa Osmanom. ja ne bih nikada prozvao ničije dete - rekao je Veliša.

- Ja imam poštovanje prema vama - dodao je Karić.

- Ja nemam zamerke prema tebi, ni prema kome - dodao je Veliša.

03:50 - Stefan Karić je, nakon saznanja da je osvojio 7. mesto ugošćen od strame voditelja Darka Tanasijevića i Ivane Šopić.

- Srce moje - rekao je on kada je ugledao devojku Andreu.

- Verujem mu, nisam sumnjala - rekla je Andrea na pitanje o poverenju.

- Svaka čast svima koji su ostali, najviše bih voleo da pobede Ena, Sofi i Ivan Marinković. Sa Gastozom sam okej, ali uzeo je dve krune, neka uzme neko drugi - rekao je Karić.

03:47 - Stefan Karić je zauzeo 7. mesto!

03:40 - ZAČUO SE NOVI GONG!

03:33 - Gledaocima pušten Pejin profil.

- Ena je prešla neku granicu, i sve ono lepo je šutnula. Ali, ljubav je tu, ima je - rekla je Zlata.

- Naš sin ima sve blagoslove, i može da voli koga hoće, a koga on voli, ja ću da volim 10 puta više - rekla je potom Zlata, sa čim se Peja složio.

- Drago nam je da je naš sin uspeo da obeleži Elutu osam, zajedno sa tom ljubavi - dodao je potom.

03:27 - Nakon reke suza, Peja se zajedno sa porodicom uputio ka voditelju Milanu Miloševiću gde je nakratko porazgovarao sa njim i pozirao fotoreporterima.

- Volim i dalje Enu, rekao sam do sad nekoliko puta - dodao je Peja.

03:18 - Peja se skuterom uputio ka voditeljima Darku Tanasijeviću i Ivani Šopić gde su ga sačekali majka i otac Zlata Petrović i Zoran Pejić Peja.

- Ovo je moja pobeda! Hvala svima - rekao je Peja kroz suze.

- Ovo je bila vojska za njega, otišao je sa 20 godina, a vratio se sa 35 - rekao je Zoran Pejić.

- Ja se sva tresem! Bilo je puno emocija, znam da ih ima dalje. Ja sam žena koja prašta i u tome uživam. Svakom čoveku na ovom svetu praštam... Za ljubav sam, i ako to stvarno bude prava ljubav, bićete pozvani na najveću svadbu - rekla je Zlata kroz suze.

Zlata se poptom obratila Eni:

- Stojim iza toga da je ona Zlata broj dva, samo da ima jednu granicu i biće top - rekla je Zlata.

03:17 - Nakon igrice koju je predvodio voditelj Ognjen Amidžić Jovan Pejić Peja zauzeo je visoko 8. mesto!

03:10 - OGLASIO SE NOVI GONG!

03:04 - Profil Mateje Matijevića.

- Ovo sam pravi ja... Ništa nisam kalkulisao, smisleno radio. Bio sam iskren, rekao sam da je sa moje strane uvek bilo prijateljstvo sa Sofi. Svako to treba da ima unutra, mi smo prijatelji, i to ćemo ostati - rekao je Mateja.

03:00 - Mateju Matijevića dočekala majka, ali i baka od Sofi.

- Neka bude da mi je Aneli najveća greška - otkrio je Mateja u razgovoru sa Milanom Miloševićem.

02:55 - Mateja Matijević je nalon saznanja da je zauzeo 9. mesto otišao kod voditelja Darka Tanasijevića i Ivane Šopić koji su ga dočekali sa njegovom porodicom.

- Ljudi su me potcenili, ali eto, tu sam. Druženje mene i Sofi je ostalo zapaženo - rekao je Mateja.

- Ovo ti je najbolja sezona, toliko sam srećna i ponosna, i na njihov odnos, šta god da je to - rekla je Matejina sestra.

02:51 - Nakon čuvene igrice podizanja, voditelj Ognjen Amidžić saopštio je da je pored Stefana Karića i Sofi Tikačenko, Mateja Matijević zauzeo je 9. mesto!

02:43 - NOVI GONG!

02:42 - Profil Luke Vujovića.

02:41 - Voditeljka Dušica Jakovljević dočekala je Luku Vujovića.

02:38 - Voditelj Milan Milošević dočekao je Luku Vujovića ispred studija.

02:37 - Baja je lično došao da mi dveze maseratija, rekla je u studiju Sandra.

02:29 - Luka Vujović je po saznanju da je izbačen, dočekan od strane sina, oca i majke, ali i Site Ahmić.

- Moj sin je meni uvek najbolji - rekla je majka.

- Podžavam tatinu odluku, šta on da kaže, ja sam okej sa tim - rekao je Noa.

- To što je Sandra došla sa maseratijem, meni je to smešno, ljudi tako ne treba da se blamiraju. Ja sam njega ispoštovala zbog Luke - rekla je Sita i dodala da podržava sestru i Luki.

- Ja ne želim ništa da kažem ni za jednu ni za drugu, osim da meni energetski više prija Aneli, slična je Luki. Aneli je Lukin izbor, kod mene nema rih stvari... Ali eto, gotivim Aneli - rekla je Lukina majka.

- Hvala svima koji su glasali za mene, i neka glasaju za nju. Ja sam rekao da ću stajati uz nju do kraja - dodao je Luka.

02:28 - Luka Vujović zauzeo je visoko 10. mesto!

02:20 - GONG!

02:15 - Sofija po ulasku u studio kod voditeljke Dušice Jakovljkević gleda svoj profil.

02:11 - Sofija se, nakon razgovora sa voditeljima Darkom i Ivanom, uputila najpre ka fotoreporterima, a onda i ka voditelju Milanu Miloševiću.

- Moj otac je pokazao da je gospodin. Ja nisam pokazala skandal, nego ljubav - rekla je Sofija i priznala da se ne kaje, jer je sve, kako je dodala - život.

02:07 - Sofija Janićijević stigla je do voditelja Darka Tanasijevića i Ivane Šopić, gde ju je dočekao otac.

- Bila je vrh, imala je svoje greške, ali bila je okej. Najviše joj zameram svađe jer je to nismo učili, ali morala je da se brani. Ne mogu ništa da pričam za odnos Terze i Milice jer je za mene Milica niko i ništa. Svakog čuda tri dana dosta - rekao je Sofijin otac.

On je podržao ćerkinu aferu sa Terzom, ali i opleo po Comari, istakavši da je ona za njega niko i ništa.

02:05 - Sofija Janićijević zauzela je 11. mesto!

02:00 - GONG!

01:56 - Jovana Tomić Matora stigla je kod voditeljke Dušice Jakovljević, nakon čega je pogledan Matorin profil.

01:51 - Voditelj Milan Milošević dočekao je Jovanu Tomić Matoru.

- Mislim da sam trebala da izađem pre, takav mi je osećaj. Najveća pobeda mi je, što mi je otac došao... Tata je tu, ne mogu da verujem da ga je Ermina nagovorila. Moj otac je moj ponos - rekla je Matora.

01:46 - Matora se susrela sa ocem Hranislavom i rasplakala se!

- Najteža sezona do sada, ponosni smo na nju - rekla je Milena, Matorina sestra.

- Meni Dragana ništa nije uradila, ja sam kivna na Matoru - rekla je Ermina.

- Ja sam mu gasila TV kući... Nije spavao njen otac - nastavljala je Ermina.

- Hvala Osmanu i kristini, Andrea, Sita, ljubim vas. Neka moji glasači glasaju za Stefana i Peju - rekla je Matora.

01:45 - Jovana Tomić Matora napušta Elitu kao dvanaestoplasirasna tamičarka.

01:40 - NOVI GONG!

01:37 - Profil Aleksandre Nikolić.

01:31 - Aleksandra Nikolić stigla je do voditeljke Dušice Jakovljević zajedno sa svojom majkom Milosavom.

- Ceo dan dobijam more podrške. Na njoj je sve sada - rekao je Milovan.

- Ista priča kao i uvek - rekla je Milosava.

- Meni je sada stvarno dosta ovoga, ispoštujte me bar - rekla je Aleksandra.

- Ko će šta da misli, ne interesuje me, ja sada neću da odustanem od nje, neka me košta. To je moj odabir, mene roditelji nisu ucenjivali. Imaju stav, ali su tu za mene. Nema zle krvi, kako god... - rekao je Milovan.

- Ja ovo ne moram da slušam - dodala je Milosava.

- Oni više vode svoje retove, nego da misle kako sam ja. Ja oprašstam, ali svaku ružnu reč pamtim. O mom životu ćemo usmeno - rekla je Aleks.

01:24 - Voditelji Darko Tanasijević i Ivana Šopić ispratili su Aleksandru Nikolić i njenu prodicu kod voditelja Milana Miloševića.

- Za mene je ovo veliki uspeh, posebno jer mi je rođendan, napunila sam 37 - rekla je Aleksandra.

- Ne mogu očima da gledam Milovana - rekla je Milosava.

- Zatečen sam - rekao je Milovan dok je čekao Aleksandru.

01:18 - Aleksandru Nikolić dočekala je čitava porodica, na čelu sa majkom Milosavom.

- Kakav Uroš, kakvi bakrači - rekla je Milosava.

Na pitanje o ljubavi sa Milovanom, Milosava je rekla da ako Aleks odluči da ode sa Milovanom, ona joj više nije mama.

- Naneo nam je zlo... Hvala Bogu da psihički nije otišla - rekla je Milosava.

01:15 - Aleksandra Nikolić zauzela 13. mesto!

01:10 - NOVI GONG!

01:04 - Profil Stefani Grujić.

- Bbeu može da vidi kad god poželi. Plan je da prođe pet dana, pa da se vidimo - rekla je potom Stefani.

01:03 - Stefani Grujić stigla u studio kod Dušice Jakovljević.

01:00 - Voditelj Milan Milošević dočekao je Stefani Grujić, koju je poizlasku odmah sačekao haos.

- Moj život je čardak ni na nebu ni na zemlji. Ništa neću reći, moje poštovanje - rekla je ona kada je saznala da je Munjini roditelji ne prihvataju, već Anu Spasojević.

00:57 - Matorin otac se obratio Stefani:

- Dok je ovaca, biće i runa. Devojku vidim prvi put u životu - rekao je Matorin otac.

00:55 - U razgovor se umešala i Ermina Pašović ali i Matorina sestra.

00:52 - Voditelji Darko Tanasijević i Ivana Šopić dočekali su novopečenu mamu Stefani Grujić.

Stefani je sačekala porodica i prijatelji.

- Bilo je stresa, borila se kao lavica. Ukoliko bude pravio probleme, tražiću zabranu prilaska za Munju - rekla je njena majka.

00:50 - 14. mesto zauzela je Stefani Grujić!

00:45 - NOVI GONG!

00:42 - Gledaoci gledaju profil lepog Miće.

- Ovo je bila sezona puna nemorala - rekao je Mića.

00:40 - Voditelj Milan Milošević dočekao je Lepog Miću.

- Anđela i Gastoz najveći foliranti, ako pobede, to će biti najveća prevara - rekao je Mića a onda doda da navija za Gastoza i Sofi.

00:37 - Voditelji Darko Tanasijević i Ivana Šopić dočekali su rijaliti veterana Lepog Miću.

- Drugačiji je u odnosu na prošle sezone. Sve je bolji i bolji. Tata rijalitija - rekao je njegov prijatelj Njegoš.

00:36 - Lepi Mića zauzeo 15. mesto!

00:30 - NOVI GONG!

00:26 - Nenad Macanović Bebica stigao je u studio kod voditeljke Dušice Jakovljević, a potom je pušten njegov profil.

00:25 - Voditelj Milan Milošević porazgovarao je sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Ona bi trebala da uđe sama sledeće sezone... Ja ću da pratim spolja - rekao je Bebica.

00:21 - Suočavanje Miljane i Bebice proteklo je u ironičnom tonu.

- Teodorina mama mi je pokazala srednji prst - otkrila je Miljana.

- Ne zanima me - rekla je Miljana.

00:18 - Voditelji Darko Tanasijević i Ivana Šopić dočekali su Bebicu koji je odmah po dolasku kod njih imao doček od strane prijatelja.

- Bio je sjajan! Samo nije smeo da vređa Teodorinu majku - rekao je njegov drug.

- Teodora i ja smo se izborili - rekao je Bebica.

00:15 - Nenad Macanović Bebica napušta Elitu kao šesnaestoplasirani takmičar.

00:10 - NOVI GONG! Uskoro saznajemo ko je zauzeo 16. mesto!

00:04 - Prikazan Kačavendin profil.

- U aprilu i maju mi je pala energija. To sam pregurala, ponosna sam. Uvek može bolje, ali to sam ja. Malopre su me pitali da li sam očekivala bolji plasman, ali nisam. Ljudi su položili živote, zasluženo tamo čekaju. jedva sam čekala da budem slobodna - rekla je Kačavenda.

00:01 - Milena Kačavenda stigla do voditelja Milana Miloševića.

- Najveći foliranti Gastoz, a glasam za Sofiju i karića. Oni treba da budu visoko plasirani - rekla je Kačavenda.

00:00 - Aleksandra Nikolić dočekala rođendan! Svi joj čestitaju!

23:53 - Kačavenda stigla do voditelja Darka Tanasijevića i Ivane Šopić.

Bivša učesnica Elite 8 Matea Stanković dočekala je Kačavendu gde je pohvalila njeno učešće.

- Lagali su da sam ja picala na neki visoki plasman. Iskreno, jaka je konkurencija, puno je mladih ljudi koji su ovde položili svoje živote. jedva čekam da vidim svoje i to je to - rekla je Kačavenda.

- I Kačavenda ima 30 tužbi - ubacila se Sita.

- Vidimo se na sudu - poručila je Kačavenda.

- Sita, budi gospođa! - ubacila se Aneli.

- Sita, spusti mu*a i uđi u rijaliti - rekla je Kačavenda.

- Bih, ali imam decu - dodala je Sita.

23:47 - Milena Kačavenda zauzela 17. mesto!

23:45 - GONG!

23:39 - Pušten Terzin profil.

- Uplatila sam nam putovanje na Bali - rekla je Poršelina i obradovala Terzu.

23:38 - Voditeljka Dušica Jakovljević dočekala Terzu.

23:35 - Voditelj Milan Milošević dočekao Terzu.

- Nisam čuo da mi ćerka nije u zemlji. Video sam prvi put slike, liči na mene, šta da kažem. Teško mi je mnogo... Videću šta se dešava. Okrenuću je... Mislim da su ljudi u meni prepoznali dobrog momka. Najbitnije je da imaš dpbru dušu - naveo je on.

- Ovo je odelo od Stefana Karića. Ljudi glasajte za Stefana, svi koji su glasali za mene, neka glasaju za njega - dodao je Terza.

23:31 - Suočavanje Terze i Sofijinog oca.

- Moram da vam priđem, da vas pozdravim - rekao je Terza Sofijonom tati.

- Ja moju ćerku podržavam - rekao je Sofijin otac.

- Izvinite, je*i ga - dodao je Terza.

- Vi ne shvatate šta se nama dešava u samo jednom danu - rekao je Terza.

23:27 - Terza stigao do voditelja Darka Tanasijevića i Ivane Šopić gde ga je dočekalo društvo sa bratom.

Terza je dobio album sa slikama ćerke Barbare.

- Ista je ja, šta je ovo. Izvinjavam se svima koje sam uvredio. Zlato, Pejo izvinite - rekao je Terza kroz suze.

23:25 - Borislav Terzić Terza je zauzeo 18. poziciju.

22:20 - Voditelji Ana Radulović i Ognjen Amidžić započeli su svoju igru podizanja i spuštanja takmičara.

23:15 - GONG!

23:01 - profil Uroša Stanića.

- Očekivala sam Uroša u top 5. Želim javno da mu se zahvalim... Ja sam to tek shvatila kada sam izašla. Ivana mi je rekla da si mi bio jedan od najiskrenijih prijatelja. Ja sam slobodna devojka, da ti javim - rekla je Ana Nikolić.

- Drago mi je ako je raskinula sa Kordom - dodao je Uroš.

23:09 - Uroša u studiju dočekale ovacije ali i zvižduci.

- Bitno je da nisu ravnodušni! Ovako najveće zvezde čekaju - rekao je Uroš samouvereno.

- Ostao sam lojalan Comari - rekao je potom.

23:06 - Uroš Stanić stigao do voditelja Milana Miloševića.

- Karić, Sofija i terza ovo nisu zaslužili, gledaoci su zakazali - rekao je on.

23:02 - Darko Tanasijević i Sita Ahmić takođe su razgovarali, s obzirom na to da su Aneli i Stanić u Elitu 8 ušli ruku pod ruku.

- Sa Urošem ću rešisi stvari mimo kamera. On je sam pokazao ko je šta je - rekla je Sita.

- Dno dna ste i ti i tvoja setsra. Blam me je da se svađam sa polusvetom- dodao je Uroš.

- Biće tužbi - rekla je Sita.

23:00 - Uroš Stanić stigao je do voditelja Darka Tanasijevića i Ivane Šopić.

- Sine, došla sam. Nemoj plakati. Mnogi su loše postupili prema njemu - rekla je njegova majka koja je grcala u suzama dok je grlila sina.

22:59 - Uroš Stanić je, nakon igre ''podizanja i spuštanja'' zauzeo 19. mesto u superfinalu Elite 8. Podsetimo, u prošloj sezoni, ovaj takmičar zauzeo je 13. mesto.

22:50 - GONG! Uskoro saznajemo ko je zauzeo 19. mesto.

22:45 - Profil Danijela Dujkovića Munjeza.

- Od kada sam postao otac, sve mi se merilo puta deset. Zato nisam pravio haos. Nikada ne bih priznao zbog čega se kajem... Ali eto, reći ću za to kada dođe vreme - rekao je Munja.

22:38 - Munjez pošao ka voditelju Milanu Miloševiću.

- Da sam bio i 35. ne bi me interesovalo. Drago mi je sa kakvom sam ekipom završio. Nisam nezadovoljan - rekao je Munjez.

- Ja sam danas rekao, meni svađa sa Matorom nije bio rijaliti nego afekat - dodao je Munja.

22:25 - Munjeza je, kod voditelja Darka Tanasijevića i Ivane Šopić dočekala porodica.

- On je za nas pobednik, s obzirom na sve što je prošao i doživeo. To ne bih želela nikome. Nisam videla priju i ne interesuje me. Povređeni smo do srži. Mogli su da mi jave da ću postati baka, ne bismo širili... - rekla je Munjezova majka.

- Osuđujem Stefani, trebala je da javi, pa da nastavi da živi. Mi stojimo uz njega, za to smo naravno - rekla je Munjezova sestra.

- Čule smo se najnoprmalnije dok nije ušla, onda je odjednom prestala da se javlja i da odgovara. A onda sam čula da se ne čuje sa mnom jer se čujem sa Anom Spasojević. Ako je to razlog, svaka joj čast - dodala je sestra od Munjeza.

Potom je govorila Ermina Pašović.

- Munjo sram te bilo za izgovorene reči..,. kad aizađeš, imaš majku, oca dokaze, ubeđena sam da ćes se izviniti i meni i Jovani - rekla je Ermina.

Potom se i Matorin otac uključio u priču.

- Sramoto jedna - obraćao se Munjez Ermini Pašović.

- Majka koja zamera majčinstvo, uđe u rijaliti posle rođenja deteta... pa je l' ti mene za*ebavaš - dodala je Ermina.

22:17 - Voditeljka Ana Radulović podigla je nekoliko takmičara, nakon čega je, sistemom eliminacije izbačen Danijel Dujković Munjez.

22:15 - NOVI GONG!

22:13 - Profil Teodore Delić.

- Teodora je bila super u poslednja 3 meseca, komentarisala je - rekao je Dača.

22:09 - Teodora nakon razgovora sa Milanom Miloševićem dočekana od strane voditeljke Dušice Jakovljević.

- Vidim da me neki gčedaju mrko i popreko, ali neka ih - rekla je teodora na samom početku.

- Ja ću biti lepa, zgodna i đuskaću. Mislim da sam mogla mnogo više - dodala je potom.

- Bebica i ja smo se često svađali zbog tuđih svađa... Raskidali smo zbog toga - rekla je ona.

22:07 - Teodora stigla do voditelja Milana Miloševića.

- Mnogi su mogli da ispadnu pre mene - rekla je Teodora.

22:05 - Voditeljka Dušica jakovljević porazgovarala sa bivšim takmičarima Jelenom Ilić i Dačom.

21:59 - Žestok sukob Miljane Kulić i Teodore Delić.

- Ja bih rekla da se Bebica vrati Miksi - rekla je majka Slavica.

21:54 - Teodora na skuteru kreće ka studiju, a prvo stiže do voditelja Darka Tanasijevića i Ivane Šopić, gde se srela sa svojom porodicom.

- Bila je idealna i top! On je vređao, treba da se reši polusveta! - rekla je njena majka Slavica.

- On je sputavao, nije mogla da priča, komentariše. Spuštao je, gazio je... - nastavljala je majka.

- Ne bih ja to tako rekla - dodala je Teodora.

Nju su dočekali roditelji koji su je odmah izgrlili.

21:53 - Teodora Delić zauzela 21. mesto!

Voditelji Ognjen Amidžić i Ana Radulović večeras su rešili da se poigraju sa takmičarima, pa su se igrali čuvene igre ''ustajanja''. Međutim, na samom kraju ''koplja su se lomila'' na Teodori Delić i Stefani Grujić gde je pobedila Stefani.

24:45 - PRVI GONG!

21:39 - Prikazan prilog Elite 8 u brojkama!

21:38 - U 21:45 prvi presek!

21:33 - Voditeljka Dušica Jakovljević pozvala gledaoce da glasaju za svoje favorite, a potom najavila prilog o društvenim mrežama.

21:30 - Voditelji Ivana Šopić i Darko Tanasijević večeras će razgovarati sa podrškama takmičara, a sa njima će biti i Labubu.

- Malo sam ljubomoran jer Labubu samo razgovara sa Ivanom, a ne sa mnom - našalio se voditelj.

21:28 - Voditelj Milan Milošević obratio se gledaocima!

21:25 - Prikazan prilog o rekordima gledanosti.

21:23 - Voditelji Ana Radulović i Ognjen Amidžić večeras su na ostrvu sa superfinalistima, gde su, takmičari koji se bore za prvo mesto izneli prve impresije povodom ove spektakularne večeri.

- Ja sam zadovoljan što sam došao do ovde - rekao je Matija Matijević.

- Večeras nećete da se svađate? - pitala je voditeljka.

- Ne naravno - rekli su u glas.

21:20 - Spektakularan vatromet

21:18 - Voditeljka Dušica Jakovljević poželela gledaocima dobro veče!

21:15 - Još jedna plesna tačka prikazana na otvaranju superfinala Elite 8.

21:00 - Spektakularno superfinale započelo je uz plesnu tačku devojaka odevenih u kostime ruža. Tu je, naravno, bila i viralna igračka Labubu koja je predvodila ostatak igrača.

21:00 - Počinje veliko superfinale ''Elite 8''!

PODRŠKE FINALISTA I BIVŠI TAKMIČARI ELITE STIŽU U ŠIMANOVCE!

Sedmog septembra 2024. godine u Belu kuću uselilo se 59 - oro učesnika, dok je kroz istu prošlo skoro 80 za 311 dan otkako je krenuo rijaliti. Turbulentni odnosi, Elitovizije, svađe, razmirice, ljubavni brodolomi, potresne ispovesti, bolna priznanja, intimni trenuci, ali i oni najsmešniji, obeležili su ovu "Elitu 8".

U superfinale ušli su: Anđela Đuričić, Aneli Ahmić, Ena Čolić, Nenad Marinković Gastoz, Jovan Pejića Peja, Danijel Dujković Munjez, Uroš Stanić, Sofi Tikačenko, Teodora Delić, Nenad Macanović Bebica, Stefani Grujić, Jovana Tomić Matora, Aleksandra Nikolić, Ivan Marinković, Luka Vujović, Sofija Janićijević, Milena Kačavenda, Borislav Terzić Terzića, Stefan Karić, Lepi Mića i Mateja Matijević.

Televizija ''Pink'' je uz ovaj projekat još jednom dokazala zašto je broj jedan na ovim prostorima, a novi rekordi i uspesi se samo nižu.

S obzirom na to da opstanak vaših favorita, učesnika "Elite" zavisi samo od vas, a evo kako možete glasati za svog favorita i time ga/je odvesti do pobede!

Autor: D.B.