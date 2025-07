UŽIVO NA TV PINK! DRAMA U STUDIJU! Ana dala Kordi 'pedalu' on ne može da se sastavi: NE MOGU DA PRIHVATIM OVO! (FOTO+VIDEO)

Noć puna uzbuđenja!

23:15 - GONG!

23:01 - profil Uroša Stanića.

- Očekivala sam Uroša u top 5. Želim javno da mu se zahvalim... Ja sam to tek shvatila kada sam izašla. Ivana mi je rekla da si mi bio jedan od najiskrenijih prijatelja. Ja sam slobodna devojka, da ti javim - rekla je Ana Nikolić.

- Drago mi je ako je raskinula sa Kordom - dodao je Uroš.

23:09 - Uroša u studiju dočekale ovacije ali i zvižduci.

- Bitno je da nisu ravnodušni! Ovako najveće zvezde čekaju - rekao je Uroš samouvereno.

- Ostao sam lojalan Comari - rekao je potom.

23:06 - Uroš Stanić stigao do voditelja Milana Miloševića.

- Karić, Sofija i terza ovo nisu zaslužili, gledaoci su zakazali - rekao je on.

23:02 - Darko Tanasijević i Sita Ahmić takođe su razgovarali, s obzirom na to da su Aneli i Stanić u Elitu 8 ušli ruku pod ruku.

- Sa Urošem ću rešisi stvari mimo kamera. On je sam pokazao ko je šta je - rekla je Sita.

- Dno dna ste i ti i tvoja setsra. Blam me je da se svađam sa polusvetom- dodao je Uroš.

- Biće tužbi - rekla je Sita.

23:00 - Uroš Stanić stigao je do voditelja Darka Tanasijevića i Ivane Šopić.

- Sine, došla sam. Nemoj plakati. Mnogi su loše postupili prema njemu - rekla je njegova majka koja je grcala u suzama dok je grlila sina.

22:59 - Uroš Stanić je, nakon igre ''podizanja i spuštanja'' zauzeo 19. mesto u superfinalu Elite 8. Podsetimo, u prošloj sezoni, ovaj takmičar zauzeo je 13. mesto.

22:50 - GONG! Uskoro saznajemo ko je zauzeo 19. mesto.

22:45 - Profil Danijela Dujkovića Munjeza.

- Od kada sam postao otac, sve mi se merilo puta deset. Zato nisam pravio haos. Nikada ne bih priznao zbog čega se kajem... Ali eto, reći ću za to kada dođe vreme - rekao je Munja.

22:38 - Munjez pošao ka voditelju Milanu Miloševiću.

- Da sam bio i 35. ne bi me interesovalo. Drago mi je sa kakvom sam ekipom završio. Nisam nezadovoljan - rekao je Munjez.

- Ja sam danas rekao, meni svađa sa Matorom nije bio rijaliti nego afekat - dodao je Munja.

22:25 - Munjeza je, kod voditelja Darka Tanasijevića i Ivane Šopić dočekala porodica.

- On je za nas pobednik, s obzirom na sve što je prošao i doživeo. To ne bih želela nikome. Nisam videla priju i ne interesuje me. Povređeni smo do srži. Mogli su da mi jave da ću postati baka, ne bismo širili... - rekla je Munjezova majka.

- Osuđujem Stefani, trebala je da javi, pa da nastavi da živi. Mi stojimo uz njega, za to smo naravno - rekla je Munjezova sestra.

- Čule smo se najnoprmalnije dok nije ušla, onda je odjednom prestala da se javlja i da odgovara. A onda sam čula da se ne čuje sa mnom jer se čujem sa Anom Spasojević. Ako je to razlog, svaka joj čast - dodala je sestra od Munjeza.

Potom je govorila Ermina Pašović.

- Munjo sram te bilo za izgovorene reči..,. kad aizađeš, imaš majku, oca dokaze, ubeđena sam da ćes se izviniti i meni i Jovani - rekla je Ermina.

Potom se i Matorin otac uključio u priču.

- Sramoto jedna - obraćao se Munjez Ermini Pašović.

- Majka koja zamera majčinstvo, uđe u rijaliti posle rođenja deteta... pa je l' ti mene za*ebavaš - dodala je Ermina.

22:17 - Voditeljka Ana Radulović podigla je nekoliko takmičara, nakon čega je, sistemom eliminacije izbačen Danijel Dujković Munjez.

22:15 - NOVI GONG!

22:13 - Profil Teodore Delić.

- Teodora je bila super u poslednja 3 meseca, komentarisala je - rekao je Dača.

22:09 - Teodora nakon razgovora sa Milanom Miloševićem dočekana od strane voditeljke Dušice Jakovljević.

- Vidim da me neki gčedaju mrko i popreko, ali neka ih - rekla je teodora na samom početku.

- Ja ću biti lepa, zgodna i đuskaću. Mislim da sam mogla mnogo više - dodala je potom.

- Bebica i ja smo se često svađali zbog tuđih svađa... Raskidali smo zbog toga - rekla je ona.

22:07 - Teodora stigla do voditelja Milana Miloševića.

- Mnogi su mogli da ispadnu pre mene - rekla je Teodora.

22:05 - Voditeljka Dušica jakovljević porazgovarala sa bivšim takmičarima Jelenom Ilić i Dačom.

21:59 - Žestok sukob Miljane Kulić i Teodore Delić.

- Ja bih rekla da se Bebica vrati Miksi - rekla je majka Slavica.

21:54 - Teodora na skuteru kreće ka studiju, a prvo stiže do voditelja Darka Tanasijevića i Ivane Šopić, gde se srela sa svojom porodicom.

- Bila je idealna i top! On je vređao, treba da se reši polusveta! - rekla je njena majka Slavica.

- On je sputavao, nije mogla da priča, komentariše. Spuštao je, gazio je... - nastavljala je majka.

- Ne bih ja to tako rekla - dodala je Teodora.

Nju su dočekali roditelji koji su je odmah izgrlili.

21:53 - Teodora Delić zauzela 21. mesto!

Voditelji Ognjen Amidžić i Ana Radulović večeras su rešili da se poigraju sa takmičarima, pa su se igrali čuvene igre ''ustajanja''. Međutim, na samom kraju ''koplja su se lomila'' na Teodori Delić i Stefani Grujić gde je pobedila Stefani.

24:45 - PRVI GONG!

21:39 - Prikazan prilog Elite 8 u brojkama!

21:38 - U 21:45 prvi presek!

21:33 - Voditeljka Dušica Jakovljević pozvala gledaoce da glasaju za svoje favorite, a potom najavila prilog o društvenim mrežama.

21:30 - Voditelji Ivana Šopić i Darko Tanasijević večeras će razgovarati sa podrškama takmičara, a sa njima će biti i Labubu.

- Malo sam ljubomoran jer Labubu samo razgovara sa Ivanom, a ne sa mnom - našalio se voditelj.

21:28 - Voditelj Milan Milošević obratio se gledaocima!

21:25 - Prikazan prilog o rekordima gledanosti.

21:23 - Voditelji Ana Radulović i Ognjen Amidžić večeras su na ostrvu sa superfinalistima, gde su, takmičari koji se bore za prvo mesto izneli prve impresije povodom ove spektakularne večeri.

- Ja sam zadovoljan što sam došao do ovde - rekao je Matija Matijević.

- Večeras nećete da se svađate? - pitala je voditeljka.

- Ne naravno - rekli su u glas.

21:20 - Spektakularan vatromet

21:18 - Voditeljka Dušica Jakovljević poželela gledaocima dobro veče!

21:15 - Još jedna plesna tačka prikazana na otvaranju superfinala Elite 8.

21:00 - Spektakularno superfinale započelo je uz plesnu tačku devojaka odevenih u kostime ruža. Tu je, naravno, bila i viralna igračka Labubu koja je predvodila ostatak igrača.

21:00 - Počinje veliko superfinale ''Elite 8''!

PODRŠKE FINALISTA I BIVŠI TAKMIČARI ELITE STIŽU U ŠIMANOVCE!

Sedmog septembra 2024. godine u Belu kuću uselilo se 59 - oro učesnika, dok je kroz istu prošlo skoro 80 za 311 dan otkako je krenuo rijaliti. Turbulentni odnosi, Elitovizije, svađe, razmirice, ljubavni brodolomi, potresne ispovesti, bolna priznanja, intimni trenuci, ali i oni najsmešniji, obeležili su ovu "Elitu 8".

U superfinale ušli su: Anđela Đuričić, Aneli Ahmić, Ena Čolić, Nenad Marinković Gastoz, Jovan Pejića Peja, Danijel Dujković Munjez, Uroš Stanić, Sofi Tikačenko, Teodora Delić, Nenad Macanović Bebica, Stefani Grujić, Jovana Tomić Matora, Aleksandra Nikolić, Ivan Marinković, Luka Vujović, Sofija Janićijević, Milena Kačavenda, Borislav Terzić Terzića, Stefan Karić, Lepi Mića i Mateja Matijević.

Televizija ''Pink'' je uz ovaj projekat još jednom dokazala zašto je broj jedan na ovim prostorima, a novi rekordi i uspesi se samo nižu.

S obzirom na to da opstanak vaših favorita, učesnika "Elite" zavisi samo od vas, a evo kako možete glasati za svog favorita i time ga/je odvesti do pobede!

