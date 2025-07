NEMAM ŠTA DA RAZGOVARAM SA STEFANI: Munjezova majka za Pink.rs otkrila da Grujićevoj neće zaboraviti skrivanje bebe, ne krije da joj to neće oprostiti, pa prala sina na sve načine (VIDEO)

Jasno svima stavila do znanja da ne želi da ostvari dobar odnos sa Stefani!

Majka Danijela Dujkovića Munjeza , Goca stigla je u Šimanovce kako bi dočekala svog sina, a za Pink.rs otkrila je kako će se ponašati prema Stefani, a iznela je jasan stav da želi da se uveri u to da je mali Konstantin njen unuk.

- Osećam se uzbuđeno, bitno mi je samo da su živi i zdravi. Ja se neću mešati u njihove odnose, sešćemo porodično da porazgovaramo. Ja ne mogu posle skrivanja bebe da se ponašam kao da niko nije kriv. Pojeo vuk magarca, nikome ništa... Ja želim da znam da li je to dete zaista njegovo, svalila se sva krivica na njega, uopšte nije bio za to kriv. Mi nismo te osobe, ne želimo da se to tako završi - rekla je Munjina majka za Pink.rs i dodala:

- S njom nemam šta da razgovaram. Nisam mogla znati ni da je ona trudna ni ništa. Ne želim ga sputavati, to su njegovi izbori. Kad on malo sagleda, videće kako ćemo se osećati. Ja sam se popela zbog svog deteta na televiziju, tu smo za sve - poručila je Goca.

Autor: N. B.