Ostaje mu verna: Teodora Delić priznala tajnu uspeha ljubavi nje i Bebice, zbog ovoga su opstali! (VIDEO)

Ovo je njihov ključ sreće!

Voditeljka Dušica Jakovljević u studiju je dočekala Teodoru Delić koja je zauzela 21. mesto i s njom porazgovarala o njenom učešću, ali i njenoj ljubavi s Nenadom Marinkovićem Bebicom.

- Teodora, kako si? - upitala je Dušica.

- Uzbuđeno, vidim da ste svi prelepi, a svi koji me gledaju popreko mogu samo da me gledaju i da uživaju u nastavku ovog spektakla - rekla je Teodora.

- Kako je Bebica sada? - upitala je Dušica.

- On me voli i čeka me, očekujem da će biti u top deset. Navijam za njega i to je to. Moram da kažem da je tenzija među finalistima nikad veća, ali ja to nisam bila. Nisam se dala sto posto i zadovoljna sam što sam stigla do superfinala - rekla je Teodora.

- Baš si dobro đuskala i pogotovo kada si Bebici terala inat, kako si uspela da zadržiš neku smirenost? - upitala je Dušica.

- Mislim da nas je spasila velika ljubav i to što sam đuskala je moja priroda, ali mislim da to mogu i sa Bebicom. Nek on bude dobar komentator, a ja ću biti lepa i zgodna - rekla je Teodora.

Autor: N.Panić