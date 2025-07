Ne žele ni da čuju za dete bez DNK testa: Munjezova porodica besna kao ris na Stefani, skrivanje trudniće joj nikad neće oprostiti! (VIDEO)

Šok!

Voditelji Darko Tanasijević i Ivana Šopić dočekali su Danijela Dujkovića Munjeza, koji je zauzeo 20. mesto u superfinalu i tom prilikom porazgovarali su o njegovom učešću, ali se i suočio sa majkom Stefani Grujić.

- Očekivao sam ovo mesto i prelep je osećaj biti u superfinalu - rekao je Munja.

- On je za nas svakako pobednik zbog toga šta je proživeo tamo. Bila mu je kaša u glavi i kako je on plakao, tako smo i mi - rekla je Munjezova mama.

- Da li ste videli nesuđenu priju? - upitao je Darko.

- Ne, nisam niti me zanima. Ja s drugim ljudima sem sa sinom nemam teme niti želim da pričam. Svaka majka bi volela da se obavesti da je postala baka jer bi ona od nas imala svu podršku. Nisam bila u toku i nisam znala ništa, ali ne želim ni dalje da znam dok se ne dokaže da sam ja baka. Protiv njegove veze nemam ništa i ne mešam se u to, ali su trebali da me obaveste. Ja sam kriva što je N.N i što tražim DNK. Napravili su ga monstrumom, idiotom i kretenom. Ne može biti sve što ne valja, on je moje dete i uvek ćemo porazgovarati. Njegova žena sa nama neće živeti - rekla je Goca.

- Ja bih zamolila Dušicu njegovu sestru da nam priđe. Da li vi osuđujete Stefani? - upitala je Šopićka.

- Stefani mi je kriva i tražim DNK test kao i majka. Najteže mi je što svi znaju da on voli decu i to je tako. Stefani vodi svoj život i svoju stvar, nema šta ko da joj priča - rekla je Dušica.

- Vi ste bili posrednik u komunikaciji Stefanine majke i vaše? - upitao je Darko.

- Tako je, imam sve dokaze. Ponudila sam pomoć, ali je rekla da ne treba. Čule smo se najnormalnije i ona je pre par dana prestavlja da se javlja i odgovara. Sve čujem kroz neke emisije da neće da se čuje sa mnom zbog Ane Spasojević. Ne pitam mamu s kim smem da se čujem - rekla je Dušica.

Autor: N.Panić