Jedna od najturbulentnijih veza ove sezone rijalitija "Elita 8" bila je svakako ona između Ane Nikolić i Stefana Korde koji su ušli kao par, ali njihova ljubav nije izdržala.

Ana je večeras otkrila da Kordi nikada neće preći preko izdaje, te da je bila u policiji i tražila zabranu prilaska, a on nije krio koliko je skrhan zbog toga.

- Nisam baš najbolje, ne spavam, niti jedem. Čuli smo se samo na dan njenog izlaska, pitao sam je da li je stigla, odgovorila je da jeste i samo mi spustila slušalicu. Poručila mi je da smo završili zbog svih mojih loših postupaka. Ja nju volim iskreno i priznajem da sam pogrešio što se tične komplektne situacije. Voleo bih da ispravim sve - rekao je Korda.

Korda je otkrio i da se nije čuo sa Radom Vasić, Aninom majkom, pa priznao da se ipak nada pomirenju.

- Da nema mesta pomirenju, blokirala bi me. Jutros mi je poslala jedan video klip u kome sam joj pretio, ali ja sam to rekao u afektu i kajem se zbog svega, evo četvrta noć kako ne spavam i mnogo mi fali - rekao je Korda.

On je priznao da se Saškom više ne čuje, te da je blokirao.

- Saška me ne interesuje, samo sam hteo to da joj dam do znanja. Blokirao sam je i izbrisao - rekao je Korda.

Autor: Iva Besarabić