AU, KAKAV ŠOK: Sofijin otac zagrlio Terzu i aminovao pomirenje s njegovom ćerkom, ona urla sa ostrva! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

Voditelji Darko Tanasijević i Ivana Šopić dočekali su Borislava Terzića Terzu, koji je zauzeo 18. mesto u superfinalu i tom prilikom porazgovarali su o njegovom učešću i ljubavnoj vezi sa Sofijom Janićijević, ali se on i zagrlio sa Sofijinim ocem.

- Miloše, branio si brata svih deset meseci, ali ni tebi nije bilo prijatno - rekao je Darko.

- Meni je bilo kao i njemu, ali branio sam ga mesecima - rekao je Miloš.

- Terza, dobio si album sa slikama i ovo je trenutak da se boriš za svoje dete - rekao je Darko.

- Ona je ista ja, au brate šta je ovo. Izvinio bih se prvo svim porodicama u studiju, vređali smo se svi kolektivno, ali ja sam bio u nekim teškim trenutcima u rijalitiju i žao mi je što sam svakog od vas uvredio - rekao je Terza.

- Kako vi gledate na Terzu posle svega? - uupitao je Darko oca Sofije.

- Upoznao sam ga i video na televizoru, ne zameram mu ništa i to je to. Sve je na Sofiji da li će se oni pomiriti, ali ja bih podržao ćerku - rekao je on.

- Izvinite, ja moram vama da se izvinim. Mi smo se zaljubili i to je to - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić