Borislav Terzić Terza zauzeo je večeras 18. mesto u superfinalu najgledanijeg rijalitija "Elita 8".

Odmah nakon izlaska njega je dočekao Marko Đedović koji mu je pokazao sliku njegove ćerkice Barbare koju je dobio sa bivšom verenicom Milicom Veličković koju je prevario tokom boravka u Beloj kući.

Terza nije mogao da skine osmeh sa lica kada je video koliko mala Barbara liči na njega.

- Jao vidi ovo, usne moje, moj nos. Presrećan sam. Valda će mama pustiti da te vidim - rekao je Terza i krenuo da ljubi telefon.

Terza je otkrio da će sutra pozvati Milicu i pokušati da sa njom nađe zajednički jezik.

- Evo ovde sada stojim sam, a trebalo je možda da me dočekaju Milica i moja ćerka. Desio se živo i to je to. Čuo sam da su na odmoru i drago mi je zbog toga. Pozvaću je sutra da vidim šta se dešava. Sada sam video kako mi izgleda ćerkica i presrećan sam - rekao je Terza i dodao.

- Najbitnije mi je da popravim odnos sa njom radi deteta, jer ono ne treba da ispašta. Teško mi je mnogo zbog svega, ali ljudi ne znaju kako je unutra i šta mi prođemo u jednom danu. Voleo bih da budemo dobri - rekao je Terza.

Terza je priznao i da prema Sofiji više ne oseća ništa.

- Sa Sofijom nisam u vezi više od osam meseci, ljubav je tu davno prestala - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Iva Besarabić