Zlata tvrdi da je rijaliti Peji bio životna škola!

Pevačica Zlata Petrović pojavila se večeras na spektakularnom superfinalu Elite 8 kako bi dočekala sina Jovana Pejića Peju, a za Pink.rs otkrila je da je njenom sinu boravak u rojalitiju bio životna škola, a progovorila je i o njegovoj vezi sa Enom Čolić.

- Osećam se super zato što sam dočekala i taj dan da mi sin izađe. Oćoravih i ogluveh više. Ponosna sam na njega u svakom slučaju. Mi smo živi ljudi i imamo mane i vrline. U takvom jednom projektu i takav vremenski period... Čovek nije savršenstvo, tako da sam ja ponosna s obzirom da se prvi put pojavljuje ovako, bio je od porodice odvojen samo kad ode na more po 7,8 , 10 dana... - rekla je Zlata i dodala:

- Deca nekad ne mogu da shvate naš posao, misle da je to lako, idemo otpevamo neku pesmu, našminkamo se i to je to... Tek kad je ušao, on je shvatio ovaj posao - poručila je pevačica za Pink.rs i dodala:

- Mi sada ne možemo da znamo ni da li će sada infarkt da nas strefi, pa da padnemo ovde... Život je nepredvidiv, ne zna se... Ena je borac, jako snalažljiva žena, čista, vredna i pedantna, samo da nije prešla neku granicu, pogotovo jer je žensko... Da li će oni biti dalje, to je njihova stvar... Svako ima svoj dom. Moja deca imaju svoje stanove i ja imam svoj stan - rekla je pevačica.

