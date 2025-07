MUNJEZ NEĆE OSTATI N.N. OTAC: Stefani priznala koliko joj nedostaje SIN, pa otkrila da li će TUŽITI Matoru i Erminu Pašović (VIDEO)

Stefani Grujić zauzela je 14. mesto najgledanijeg rijalitija na Balkanu "Elita 8".

Iako je na imanje ušla kao novopečena majka i verenica Jovane Tomić Matore, rijalitije je napustila ruku pod ruku sa ocem svoga deteta Danijelom Dujkovićem Munjezom.

Stefani je odmah nakon napuštanja imanja otkrila da li planira da Munjeza upiše kao oca svoga deteta.

- Munjez neće ostati N.N. otac. Evo imamo pet dana, svako na svoju stranu, da se malo resetujemo, pa ćemo sve odraditi oko papira. On i ja smo svakako zajedno i planiramo tako da ostane - rekla je Stefani.

Stefani se dotakla i najavljenih tužbi i sukoba sa Matorom, ali i Erminom Pašović.

- Tužićemo se, a pošto je sve bilo javno do sada, biće i to. Saznala sam da je Ermina objavljivala neke moje privatne fotografije i za to će biti tužena, a moja majka je iznela samo istinu kako za nju, tako i za Matoru. Ako me Matora bude tužila, ne plašim se, pokazaću sve poruke i dokaze - rekla je Stefani i otkrila da jedva čeka da vidi sina koji joj neizmerno nedostaje.

Autor: Iva Besarabić