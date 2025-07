Kakav kanal za Sandru Obradović: Mesecima se hvalila vezom sa Lukom, a on ne zna ni da ona ima položeno za vožnju! (VIDEO)

Hit!

Voditeljka Dušica Jakovljević u studiju je dočekala Luku Vujovića koji je zauzeo 10. mesto u superfinalu, a on je iskoristio priliku da isproziva Sandru Obradović.

- Ja sam zaboravila ko je ovaj dečko, dobila sam amneziju - rekla je Sandra.

- Da li si znao da je Sandra doći Maseratijem? - upitala je Dušica.

- Toliko je dobro poznajem da nisam ni znao da imam položeno - rekao je Luka.

- Šta mi fali da proširim svoj vozni park - rekla je Sandra.

- Luka je zauzeo 10. mesto, a ja sam bila prošle godine 10. mesto tako da je to to. Kada on bude odlučio, vodićemo ga Maseratijem na kafu - rekla je Kačavenda.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić