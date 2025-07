Otvorila dušu!

Sofija Janićijević osvojila je 11. mesto u supefinalu Elite 8, a za Pink.rs otkrila je ko je njen favorit za pobedu, ali i da li ima prostora za pomirenje sa Terzom.

- Meni je Gastoz definitivno favorit - rekla je Sofija i dodala:

- Bukvalno ništa ne postoji među nama, to je završena priča s Terzom. To je bilo pre gotov, a emocije su se skoro ugasile, dovoljno da nijedna iskra ne postoji. Definitivno morala sam ja da iskoristim njega, kao on mene. Šalim se, ne mislim da me je iskoristio. Nije mi bio potrčko, ja sam navikla da me moj partner bivši ili sadašnji služi i stalno ide za mnom - kaže Sofija i dodaje:

- Ja mislim da on mene Gastoz puno gotivi kao drugaricu, on je bio uz mene. Milena je tu bila uvek, takođe, Kačavenda klan. On mi je veliku podršku pružio i branio me od svih u kući. Nisam se mešala u svađe između Milene i Nenada, nju više volim - poručila je ona i dodala:

- Kajem se što sam sebi dozvolila da se zaljubim. Bila sam emotivno skrhana posle veze od šest i po godina, on se pojavio kao magija. Očekivala sam da ćemo izaći kao emotivni pobednici, ali ne žalim. Bog piše šta će nam se desiti sutra ili prekosutra. Više ne bih bila u odnosu, već bih bila smetnja, treća u odnosu, devojka kao ja ne mora da se meša, ali uvek bude smetnja - rekla je Sofija.

