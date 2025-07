Nikad ne pljuj tanjir iz kog si jeo: Zlata i Peja posavetovali sina da ne blati Enu Čolić, on ponosan na roditelje! (VIDEO)

Peja ne skida osmeh s lica!

Voditeljka Dušica Jakovljević u studiju je dočekala Jovana Pejića Peju koji je zauzeo 8. mesto u superfinalu, a Zlata Petrović i Zoran Pejić Peja posavetovali su ga da ne pljuje tanjir iz kog je jeo.

- Peja se sve vreme pitao da li si ponosna na njega? - upitala je Dušica.

- Jesam, toliko sam drhtala da ne znam šta sam pričala. Ja sam bila mlada i ja sam mnogo volela, ali i mnogo grešila - rekla je Zlata.

- Najteže je roditeljima kada gledaju šta se dešava - rekla je Dušica.

- Moj sin može da voli koga hoće, ako on voli, ja ću da volim tri puta više i to je to - rekla je Zlata.

- Sve je Zlata lepo rekla, a ja bih samo hteo da kažem da nam je drago što je naš sin obeležio ovu sezonu. On i ja nikad nećemo pljuvati tanjir iz kog smo jeli i to je tako - rekao je Zoran Pejić.

Autor: N.Panić