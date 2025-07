Luka Vujović zauzeo je 10. mesto u najgledanijem rijalitiju "Elita 8".

Luka je tokom boravka na imanju uplovio u ljubavnu vezu sa Aneli Ahmić, a sada je otkrio kakvi su im planovi za budućnost.

- Mi smo u vezi i tako će nadam se ostati, ali nas čeka jedan ozbiljan razgovor. Tražili smo opravdanje za mnoge naše postupke, ali opravdanja nema. Oboje smo odrasle osobe koje imaju emocije jedno prema drugome. Mi se volimo, pa makar i ceo svet bio protiv nas. Mi smo jedini par koji je unutra imao negativne komentare ostalih učesnika - rekao je Luka.

On je prokomentarisao i postupk njegovog oca Baje koji je večeras jasno poručio da ne želi Aneli za snajku, te Lukinoj bivšoj devojci Sandri Obradović uručio ključeve svog Maseratija kako bi sa stilom stigla na imanje u Šimanovcima.

- Neću da dajem izjave o svom ocu. Jednog tatu imam, ništa mu ne zameram. Kao sin ću uvek biti tu za njega, ali neću dozvoliti da priča o Aneli. Mislim da će se i on pokajatai za neke izgovorene reči kada prođe malo vremena - rekao je Luka.

Luka se osvrnuo i na prozivke koje mu je uputio Asmin Durdžić, Anelin bivši suprug.

- Asmin kao Asmin me ne zanima, ali me zanima Asmin kao otac Anelinog deteta. Nije na mestu da radi takve stvari i treba da pusti Aneli da uživa u njihovoj sreći. Glupo bi bilo da ja komentarišem Staniju i njega. Ako misli da je pobednik, jer će mene da ponižava, može, ja ću za to vreme uživati sa Aneli - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Iva Besarabić