Presedan: Karić ponovo obrnuo igricu i pružio podršku Anđeli i Gastozu, više nikome ništa nije jasno! (VIDEO)

Šokirao sve!

Voditeljka Dušica Jakovljević u studiju je dočekala Stefana Karića koji je zauzeo 7. mesto u superfinalu.

- Ludilo je osećaj, ne znam više ni mikrofon da držim. Hvala svima koji su glasali za mene - rekao je Stefan.

- Svi se pitaju da li neko može da ostane dosledan sebi i svojoj kulturi - rekla je Dušica.

- Znao sam da budem na jeziku mnogo gadan i hteo sam da poradim da iz mojih usta izlaze neke morbidne reči, zbog toga sam i najponosniji - rekao je Stefan.

- Nekada si osmehom govorio svašta - rekla je Dušica.

- Istina je, ali moram da kažem da je dosta išlo preko Anđelinih i Gastozovih leđa, tako da i oni ako bude pobednik neko od njih dvoje biće mi okej - rekao je Stefan.

- Mislim da su Gastoz i Anđela u tandemu najveća prevara veka, to što oni rade je katastrofa i to je to - rekao je Mića.

Autor: N.Panić