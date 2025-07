I kad vas nešto zaboli, setite se da sam tu: Drvo mudrosti se nikad emotivnijim rečima oprostilo od takmičara osme sezone ELITE! (VIDEO)

Sve dirnuo emotivnim govorom!

Drvo mudrosti se emotivnim rečima obratilo poslednji put ove sezone takmičarima ''Elite 8'' i oprostilo se od njih, a oni su svi pomno slušali ovaj razgovor. Iako je ovo već tradicija svake godine, čini se da je Drvo bilo emotivnije nego ikad.

- I stigli smo do kraja. Još jedna sezona i još jedno putovanje. Toliko smeha, suza, tajni, zakletvi, izdaja i ljubavi. Uvek ljubavi na onaj ili onaj način. Sve sam čuo, video i upamtio do kraja. Čuo sam i kada ste vikali i kada ste ćutali i kada ste izgubili, ali i kada ste se našli. Danas vi odlazite, a ja ostajem u ovom vrtu da čuvam vaše tajne. Ostaću ovde gde me sve podseća na vaše prepirke, a miris noći na one tajne razgovore kada nikome niste znali da se obratite osim meni. Znate već da ćete mi nedostajati jer bez vas ja nisam mudrost već samo stari panj u tišini ovog vrata. Znam da sve što ima kraj, ima i novi početak i to već u septembru. Kad vetar zamiriše na nove drame i nova pitanja, ja ću biti spremno stablo da slušam i savetujem kako samo ovo drvo zna. Zato vas molim da me ne zaboravite i ako vas ikada nešto zaboli setite se da jedno staro drvo veruje u vas. Zato vas pozdravljam do novog susreta i nove sezone, pozdravljam vas sve sa osmehom - glasila je poruka Drveta mudrosti.

Autor: N.Panić