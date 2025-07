Ima li neko ko može da pobedi ovog lika? Gastoz nakon trijumfa u Eliti 8 poslao brutalnu poruku svim dušmanima! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku podelio prve utiske i žestoko potkačio sve koji su bili protiv njega!

Nenad Marinković Gastoz nakon pobede u "Eliti 8" za naš portal podelio je prve utiske nakon što je uzeo krunu i ček od 100.000 evra.

- Prvi utisak je prvo mesto. Mnogo mi je krivo što je moja voljena osoba uzela drugo mesto, očekivao sam da ću to biti ja. Tata rijalitija je i dalje tu, mnnoge sam ptedeo, Tajland me je smirio. Pred kraj sam počeo da se demonizujem, drago mi je na vreme da je sve stalo i da se vratim u moju oazu mira, a ne sujete i kompleksa. Čiča je osvojio i ljubite mu d*pe - rekao je Gastoz, pa progovorio o borbi za ljubav, ali i borbi sa takmičarima.

- Borio sam se da prežim, jer je ljuda kao struja. Veliša je moj brat, znamo se pet šest godina i sve je fejk. Veliša je moj prvi komšija i od njega sam kupio prvu njivu. Šalu na stranu. Ne mogu da verujem da sam prvi, ima li neko ko može da pobedi ovog lika? Kad naučite da se borite zovite me. Ovo je poruka za gnjide koji nisu znali da se smeju na moje fore, koji su me omalovažavali, što sam ispao loš jer sam drukao ove koji su krali od nas. Ozbiljan rijaliti, ozbiljni ljudi i niko ne može da mi naudi - govorio je on.

Autor: A. Nikolić