SOFI TKAČENKO PUCA OD PONOSA! Prvi put progovorila o BAKI, komentarisala odnos sa Matejom Matijevićem, pa ptkrila da li će se naći u ELITI 9 (VIDEO)

Sofi ne krije oduševljenje obog uspeha!

Treće plasirana učesnica Sofi Tkačenko odmah nakon zauzimanja treće pozicije u rijalitiju "Elita", progovorila je za naš portal o baki, odnosu sa Matejom Matijevićem, ali i o potencijalnom ućešću u novoj sezoni najgledanijeg rijalitija.

- Neverovatno se osećam, trećeplasirana između tako jakih ljudi - Gastoza i Anđele. Oni su biliaktuelni cele sezone, ja nisam -rekla je Sofi, pa progovorila o narednoj sezoni.

- Ja bih zamolila Boga da ne užem u sledeću sezonu jer ne ulaze moji najdraži ljudi koji su mi najveća podrška. Bez njih ne znam gde bih bila i kako bih iizdržala -kazala je Sofi.

Sofi prvi put o baki

- Kada je došla bakica, osećala sam da me neko voli i podržava što god da uradim. Mnogo mi je drago da je žena od 86 godina doputovala samo da me vidi. Imala sam ta očekivanja, znam da me mnogo voli -

- On je već odlučio, mislim da ću ja da prihvatim njegovu odluku, nemam izbor -zaključila je Sofi.

Autor: M. V.