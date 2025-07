BRUTALNO ISKRENI! Sanja i Marko progovorili o oglašavanju njegove majke i duelu sa Grujićevom: EVO DA LI SE ČUO SA SVOJIM RODITELJIMA

Ovo su svi čekali!

Voditelj i novinar Jovan Ilić danas se uživo u emisjiu "Premijera vikend specijal" uključio sa Sanjom Grujić i Markom Stefanovićem.

Marko i Sanja su komentarisali njegove porodične odnose, a on je otkrio da li se čuo sa porodicom i šta misli o uključenju njegove majke i duelu sa Sanjom ućivo u emisiji.

- Nisam očekivala uključenje, ako je stalo nekom do porodičnih odnosa trebalo je da sve reši sa sinom. Sve je moglo da se obavi tokom celog dana privatnim pozivom. Kada bih mogla da vratim vreme opet bih učestvovala u toma, jer je priznala da Marko nije izmislio tu torturu koju je proživljavao -rekla je Sanja.

- Složio bih se sa Sanjom, kada se nije oglašavala celu sezonu, mogla je da sačeka da sda mnom porazgovara. Povredila me jer je stala u odbranu svog muža i što mene predstavlja kao lošeg momka. Šokiralo me što je spremna da izgovori neistine. Čuo sam se sa njom kratko i rekao sam joj da me povredila jer je stala uz svog partnera, mog oca. Vidim da je njoj bitniji on nego kako sa se osećao, poštujem sve jer je ona moja majka, ali prioriteti su mi drugi. Ljudi ne razumeju te stvari i površni su -rekao je Marko.

Autor: M. V.