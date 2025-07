ONI SU PREVARANTI, NEMA TU NIKAKVE LJUBAVI: Lepi Mića osolio po Gastozu i Anđeli, pa prokomentarisao Anelin plasman: Bila je polupana ove sezone

Nije ih štedeo!

Miroslav Pržulj, poznatiji kao Lepi Mića uključio se sa Jocom Novinarom uživo iz Bele kuće, a za emisiju ''Premijera - Vikend specijal'' govorio je o pobedniku Nenadu Marinkoviću Gastozu i drugoplasiranoj Anđeli Đuričić s obzirom na to da je otvoreno isticao da su svojom ljubavnom pričom prevarili narod, te da su nezasluženo zauzeli prva dva mesta u superfinalu Elite 8.

- Stojim iza toga, znao sam da će oni da pobede. Njih dvoje su pravili priču koja nije iskrena, na kraju su se zbližili. Ja sam rekao da će oni izaći kao par koji su sjajni i bajni i uzeti pare. Nema tu nikave jubavi, on je jako namazn što se toga tiče. Oni su naivne osobe unutra, zato nisu ćuatali na njihove provokacije. Oni kad se svađaju imaju korist, posle kad se oni posvađaju mi ih branimo, Niko se nije nasmejao njegovim skečevima - rekao je Mića i dodao:

- Ja sam najgori, nisam bio ni blizu prvog meta, mene to ne zanima, a šta je on i ko za njega glasao ko spominje grobove i sanduke.. Ja sam najgori, a ko je on? Vređao je najstrašnije i napadao, ja poštujem volju naroda, ali je sramotno da jedan takav ljigavac može da pobedi i njegov parnter Anđela koja je jako loša... - kaže Lepi Mića i dodaje:

- Aneli je bila polupana ove godine i jedva je izdržla sezonu, Ja sam mislio da će ona biti treća, tako da je to to, dva prevaranta su uzela prvo i drugo mesto. Ona je jasno pričala da je samo zanimaju pare. Prevaranti, lažovi, narod poštujem, ali treba da se zapitamo da li je pošteno da on koji spominje grobove pobedi. Ja psujem, ali ne bih nikada rekao to što je on rekao - poručio je rijaliti veteran.

Autor: Pink.rs