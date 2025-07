Ovo je sve zanimalo!

Anđela Đuričić sinoć je u superfinalu Elite 8 zauzela drugo mesto, a danas je pred kamerama emisije ''Premijera - Vikend specijal'' Joci Novinaru otkrila sve o svom plasmanu, neegativnim komentarima, ali i odnosu sa Gastozom i njihovom susretu posle superfinala kojem je prisustvovao i njen otac Veliša.

- Zaslužili smo da se večeras svi opustimo, dosta smo toga ovde prošli, sad kad sam ušla, ušla sam s osehom na licu i počela sam da volim ovu kuću. Ljudi su me toliko najavljivali. Mislila sam da će ili Aneli ili Gastoz biti, uopšte se nisam iznenadila, opet sam druga, dobila sam nagradu i prezadovojna sam i presrećna. Zahvaljujem se svima, produkciji, Pink televiziji i Velikom šefu i šefici - rekla je Anđela i progovorila o sinoćnjem suočavanju svog oca sa Karićima:

- Preponosna sam na svog tatu, maca je pojela jezik kad je tata došao. Zabio se neko u čošak kad je tata progovorio i to je najveća pobeda mene i mog tate - kaže Anđela, a onda je progovorila o prozivkama i provokacijama od strane Osmana Karića.

- Iskreno, potpuno bespotrebno, to je od Osmana sa bananama krenulo. To ne priliči njemu, osetila sam potrebu da nešto kažem i stanem iza sebe. Smatram da je to sve bilo bespotrebno, ja njemu ništa nisam uradila da bih dobila takav vid hejta... Valjda je sinoć objašnjeno kada je lik koji je jak na tastaturi pokazao da nema jezik - rekla je Đuričićeva i dodala:

- Šta da kažem, kad se sagleda sve, nas dvoje smo preko 80 procenata i narod je objasnio sve. Kada smo imali i rasprave i svađe sve je bilo tako u tom trenutku... Sve smo izneli na svojim leđima, smatram da smo zasluženo bili sinoć jedno pored drugog i to je naša pobeda - otkrila je Anđela i progovorila o odnosu sa Gastozom.

- Iznenadiću te, mi smo jutros zajedno svi bili kao ekipa, bio je joj tata, Tozla i svi. Bili smo na doručku, oni su pomogli meni i tati da nešto organizujemo, posle smo mi otišli da organizujemo nešto naše. Prvi put smo bili opušteni i srećni i pozitivni, na vezi smo i čujemo se, sve je u najboljem redu i mnogo sam srećna zbog toga. Ne mogu ništa da ti kažem, trenutno smo u fenomenalnim odnosima, ai moj osmeh na licu sve kaže. U svakom smislu sam srećna - poručila je Anđela i otkrila da li je Karić razočarao.

- Nije me ništa preterano očarao, ali sam više očekivala od njega pa me je razočarao, neke stvari nisam očekivala od njega, ali Bože moj, ne smatram da sam na gubitku, sve je došlo na svoje mesto.

Autor: M.K.