SADA JE SVE JASNO: Ana progovorila o odnosu sa Kordom, priznala da li mu je prva slala poruke, pa otkrila šta joj je njegova majka poslala (VIDEO)

Večeras se na imanju Elite u Šimanovcima odžava spektakularna žurka povodom kraja Elite 8, koja je oborila sve rekorde gledanosti.

Među prvima je u Šimanovce stigla bivša takmičarka Elite Ana Nikolić koja je ekskluzivno za Pink.rs otkrila šta se dešava između nje i Stefana Korde:

- Korda me je juče uhodio, dobacivao mi je ali kao što sam rekla ja sam u Eliti kupovala mir, ali sada ne više, njega sam prijavila i on ima zabranu priliska, tako da sam mirna. - rekla je Ana pa je dodala:

-KOrda je za mene još jedno veliko razočaranje, od njega sam sve očekivala a to što je radio sa Saškom je dokaz da on mene nikada nije voleo već da me je iskoristio. Moram da kažem da je mama došla po mene u Šimanovce, i rekla mi da budem srećna što sam se napokon rešila budale.

Ana je potom rekla kakve planove ima u budućnosti:

- Ja sam do daljnjeg u Srbiji, da ispoštujem sve što treba da uradim, a onda ću da idem za Nemačku. Moram da kažem da sam Kordi poslala jednu poruku snimak svega što mi je pričao,i poruku koju mi je njegova majka poslala gde je rekla da mora da mi šalje glasvonu jer ja ne znam, da čitam i da će oni mene da tuže, samo ne znam za šta. - rekla je Ana.

Autor: N.B.