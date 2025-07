Mora da otvori oči na duge staze: Baki B3 ubeđen da Ena nije devojka za Peju, pa istakao da Anđela nije bila potrebna Gastozu za pobedu! (VIDEO)

Progovorio!

Bivši učesnik Elite 8, Baki B3, progovorio je o Nenadu Marinkoviću Gastozu, koji je odneo pobedu u ovoj sezoni, ali se dotakao i svoj prijatelja Jovana Pejića Peje, za kog je zapravo navijao.

- Ja sam navijao za Peju, sa njim sam provodio najviše vremena, a imao sam i razloga. Navijao sam i za Karića, ali i za Mateju,e to ta neka trojka. Sa Gastozom nisam imao komunikaciju, ipak je svako našao nekoga sa kim će da provede vreme. Nije mu trebala ni Anđela da bi on pobedio. Drago mi je da je pobedio, ipak je on dobar igrač. On ima armiju fanova i već je odavno ušao u rijaliti svet - rekao je Baki, pa se osvrnuo na izjavu Gastoza, kada je rekao da je on doveo Sofi Tkačenko u finale:

- Na osnovu čega ti mene možeš da stvoriš ako ja ne želim. Onda je on stvorio Džordi, pa to su priče za malu decu. Nije mi se svidelo kad je zaćutao kad je Karić stavio Anđelu za omiljenu. Mnogo šta je isplivalo, to oni samo znaju. Karić je igrao igru, naglasio je to. On je i nas iznenadio. Očekivao sam da će da skoči i napravi neku foru, da se znađe. Ali ga je ipak dobro uzdrmao - rekao je Baki, pa se dotakao ljubanog odnosa Peje i Ene:

- To ne može niko da vidi. Mora on sam neke stvari da shavti. Da mu je neko pomogao mora on sebi da pomogne. Napolju će sve bolje da funkcioniše, gledaće drugačije neke stvari. Mora da otvori oči na duge staze, ne možeš da gledaš na spuštene roletne. Zato su se i dešavali oni sukobi. Emocija ga je držala, a od toga ne možeš da pobegneš. Iako bi on otišao možda, morao je da bude tu. Podržao sam ga šta god da je uradio, nisam bio protiv njegove veze, to je njegov izbor. Pomagao sam mu u onom momentu kad dođe do crvenog. Mora sam da se nosi sa tim, jer je sam birao da uđe u vezu - ispričao je Baki.

Detaljinije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić