NAJAVILA TUŽBE: Sofija Janićijević oplela po Atmiru Albi, demantovala brojne tvrdnje, pa se osvrnula na Terzin odnos sa Slađom Poršelinom! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Sofija Janićijević otkrila je za portal Pink.rs kako se oseća, nakon što je osvojila 11. mesto u superfinalu ''Elite 8''. Ona se osvrnula na svoje učešće, te je sabrala utiske i otkrila da li je zadovoljna onim što je pokazala.

Kako se osećaš?

- Bila sam danas u Beloj kući, jer sam snimala za ''Premijeru vikend specijal''. Sad sam ovde tu, tako da nemam osećaj neki kao da sam izašla. Videćemo za par dana.

Kada si videla da je tvoja mama tužila Milicu Veličković, kako si reagovala na to?

- Moja mama je najgore prošla tu. Ona je stavila reklamu za naš frizerski salon, a Milica je poslala svog fana, kako bi napao moju majku.

Kad si videla da su neke slike isplivale i vezi tebe i čula brojne tvrdnje na tvoj račun, kako si reagovala?

- Na slikama nisam ja, gde se vidi ona plava devojka. Na snimku, gde se navodno ljubim sa Heleom Foks, takođe nisam ja. Ne znam ko je ta devojka. Naravno, za sve to će se pobrinuti policija.

Atmir Alba je potvrdio da je bio sa tobom. On se oglasio za poral Pink.rs i rekao da ste bili u emotivnoj vezi i pored toga što je bio oženjen.

- Ne, nismo. Slagao je sve samo da bi privukao pažnju. Jesmo poslovno zarađivali, ali nikada ništa nismo imali.

Šta je sa tvojim salonom?

- On je zatvoren, na moju veliku žalost. Saznala sam da je knjigovođa, koja je mom knjigovođi pomagala i otkrivala gde sam ja nabavljala nameštaj, zbog toga će biti tužena. Niko ne sme da izbacuje laži o meni. Ako sam se zaljubila, nisam nikog ubila.

Kakav ti je odnos sa Terzom, da li se sve ugasilo?

- Sve je ugašeno.

Da li ti smeta jer se on od izlaska ne odvaja od Slađe Poršeline?

- Ne smeta mi. On me emotivno ne zanima. On je dobar dečko, ali nije za partnera.

Dača je rekao da samo ti znaš zbog čega je on bio uz Milicu kada je ušla, zbog čega?

- Ne želim da pričam o tome, ako on ne želi.

Autor: S.Z.