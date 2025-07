Progovorili!

Braća Stefan i Nenad Ćubić ovom prilikom progovorili su o svom ocu, kog su upoznali tek tokom Nenadovog učešća u rijalitiju "Elita8". Nakon brojnih obećanja koja su dobili od oca, situacija se promenila, te su sada presekli svaki kontak.

- Došli smo da radimo kod njega prvih mesec dana, a kad je trebalo da se isplati platu nismo dobili. Trebali smo da budemo isplaćeni 90 hiljada. On je govorio da će biti, za pet dana, pa za tri, a nema ništa. Onda smo se vratili majci i pronašli posao. On je sve obećavao, a ništa. Ni na rođendan mi nije došao. Ja sam očekivao da će bar na rođendan da mi dođe, znao sam da je tu kraj. Onda je on počeo da me pljuje medijski, to nije istina. Nije dao dokaz, a ja sutra mogu da uradim testove, ali on se brani na taj način - rekao je Nenad.

- I kad je trebao da radim DNK ja sam mislio da neće hteti. Sad bar znamo koji su nam geni - rekkao je Stefan.

- On je za nas mrtav posle tih reči. Napa majka zna kakav sam ja. Ja uvek volim da dam šansu, da se čovek popravi, da zaboravimo ono najgore, ali u njegovom slučaju to nije bilo moguće - rekao je Nenad, pa progovorio o devojci:

- Videćemo ako izdržimo sledeći rijaliti, ona se ženim. Otac nikad neće biti pozvan. On nas mesec dana zna i tako ispriča. On piše Stefanu, a meni ne priča. Ja sam ga blokirao na svemu što postoji. On smatra da može da manipulie sa njim. Neću ga tužiti, ali ako nastavi sve dokaze ću priložiti što imam o njemu - rekao je Nenad.

Autor: A.Anđić