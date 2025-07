Razvezao jezik! Filip Đukić zapušio usta Eni Čolić za sva vremena, pa otkrio detalje njihvog suočavanja! (VIDEO)

Ne ćuti više!

Filip Đukić progovorio je o aferi koju je imao sa Enom Čolić. Ovom prilikom otkrio je kako će izgledati ako dođe do njihovog suočavanja.

- Nije me zvala, kapiram da je žena u haosu. Ne verujem da sam joj ja prvi na listi šta treba da reši. Ja sam rekao šta sam rekao i to je to - rekao je Filip, pa se dotakao sukoba Ene i Gastoza:

- Nemam za nju ništa ružno da kažem. Rekla je da joj naš odnos nije za pohvalu, to sam iskulirao. Posle kad je Gastoz napao je rekla da smo bili u vezi, pa je Anđelu spomenula. Ne volim kad se mešaju druge osobe u svađu, zato sam reagovao. Ona meni nije bitan faktoru u životu, gotivim je. Ako je zanima da raspravi, nek priđe da popričamo. Nikakve svađe i gluposti me ne zanimaju - rekao je Filip.

Autor: A.Anđić