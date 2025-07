ČUJU SE SVADBENA ZVONA! Stefan Karić spreman da stane na ludi kamen sa Andreom, pa otkrio kome će od cimera pružiti ruku! (VIDEO)

Šok!

Stefan Karić ovom prilikom je otkrio kako se oseća nakon izlaska iz Elite 8, pa se obelodanio planove za budućnost sa svojom devojkom Andreom.

- Drago mi je da se sve završilo, da sam otišao kod svoje porodice i Andree. Vreme nikad neću moći da vratim, ali vredelo je - rekao je Stefan, pa se dotakao natpisa iznad njegovog kreveta 'dostojanstven' :

- Ispao sam dostajnstven, to sam i pokazao. Niko ne može to da mi ospori. Ne može uroš nigde da me satera, mogu samo ja da mu uteram. Ostavljam to kao nešto iza sebe što ostaje u rijalitiju - rekao je Karić, pa se osvrnuo na planiranu svadbu:

- Osman bi to najviše voleo, kao i ja. Imamo svo vreme ovog sveta, pa ćemo da vidimo. Meni je to u planu, ali mi ti kvariš planove sad jer je devojka pored mene. Ja sam inače romantičan - ispričao je, pa otkrio kome neće pružiti ruku od bivših cimera:

- Svakome ću pružiti ko priđe ili ko se pokaje ili izvini - rekao je Karić.



Autor: A.Anđić