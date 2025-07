Otvorila dušu! Ena Čolić duboko razočarana, dobila još jedan nož u leđa od Peje, pa otkrila reakciju porodice na njeno učešće! (VIDEO)

Nije joj lako!

Nakon izlaska iz Elite 8, Ena Čolić prokomentarisala je svoje celokupno učešće i reakciju publike i fanova. Takođe se osvrnula na njenu romansu sa Jovanom Pejićem Pejom, ali i sa Breskvičinim bratom:

- Mnogo sam se plašila, a nije toliko strašno. Više sam ja kritikovala sama sebe. Jedino sam čula da me Raško napolju pljuvao, za njega sam imala samo lepe reči. Ana Spasojević me razočarala. Okačila je nešto baš užasno na stori. Peja je moje najveće razočaranje. Znam da sam dala sve za sebe. Znam da me ne zaslužuje. Da nisam bila onako kako treba, manje bi mi bilo žao. Još jedna njegova odvratna izjava u nizu - rekla je Ena, pa progovorila o oglašavanju Breskvičnog brata:

- Nije to bilo preozbiljno, ali nije bilo ni neozbiljno. Znam da on ima lepo mišljenje o njemu. Ujka mi je rekao i za Filipa Đukića da nije sve onako kako mi se ovde predstavilo. Videla sam ga i juče, kakva je relacija imađu nas godinama, očekivala sam da će se on meni javiti - rekla je Ena, pa otkrila kako je izgledao prvi razgovor sa majkom:

- Nisam razgovarala sa njom nasamo. Rekli su mi da ne pijem i da vežem kosu večeras. Sin mi je rekao da mama ne može da ga gleda očima. Verovatno im se nisu dopale neke stvari. Javila sam se Gruji, a i on meni onako srdačno. Ne znam da li je Peja muvao Mimu, ali sam videla da je komentarisao neke druge žene. Ja bih za to bila najstrašnije osuđena

- Moja najveća pobeda je sve što sam izdržala. Zaglibila sam u neki ponor, imala sam užasan period. Imala sam i ona momenat kad sam bila baš loše, jer je bio linč na mene - rekla je Ena.

Autor: A.Anđić