KAKO ĆE SE OD OVOGA OPRATI?! Korda se ne odvaja od Aleksandre Vučenović, ne skida pogled sa nje, a sve to na par metara od Ane Nikolić (VIDEO)

Večeras se na imanju Elite u Šimanovcima odžava spektakularna žurka povodom kraja Elite 8, koja je oborila sve rekorde gledanosti.

Stefan Korda ušao je u rijaliti zajedno sa Anom Nikolić. Par se suočio sa velikim šokom kada je Ana zbog smrti oca napustila imanje na nekoliko dana. Upravo tada je Korda iskoristio priliku i poslao poruke bivšoj takmičarki Elite 8 Aleksandri Vučenović koja je navela da ju je zapratio na Instagramu i poslao joj poruku: pitao ju je “da li je još uvek zaljubljena u njega”

Nakon što je saznala za prepisku, Ana Nikolić se emotivno slomila. Izjavila je da nikada ne bi mogla da mu oprosti što ju je pitao za Aleksandru baš dok je sahranjivala oca, nazivajući njegov postupak bezobraznim i pokvarenim.

Nakon što je napustio Elitu u finalnoj nedelji, Korda se opet javio Aleksandri, a to je Ana saznala nakon ispadanja i donela odluku da zavšri sa Kordom koji se pravdao da to neće više raditi međuim za ANu je to bio kraj.

Na večerašnjoj žurki Korda je sve vreme jurio Sašku, te ga je naš paparaco uslikao u ćaskanju sa njom i to sve na par metara od Ane Nikolić.

