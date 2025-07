Pevačica Katarina Živković došla je na žurku "Elite 8" povodom završetka rijalitija.

Naime, Katarina Živković, porodila se pre skoro godinu dana i na svet donela sina Stefana, a večeras je pokazala zavidnu liniju, koju je istakla u uskoj crvenoj haljini do ispod kolena.

Pevačica je kosu pustila, a ceo stajling upotpunila je visokim štiklama, te su mnogi primetili da sija i da joj uloga majke baš prija.

"Mislim da davim ljude pričama o sinu, ali im je glupo da mi kažu"

Podsetimo, Kaća je nedavno u velikom intervjuu za "Blic" govorila o sinu Stefanu.

- Promenila sam se skroz, ceo život se promenio za 180 stepeni. Imam malo biće koje zavisi od mene. On je centar mog sveta. Ne mogu reći da sam zaboravila život pre njega, ali se ne poklapa sa životom koji živim. Nije da se žalim ili kukam jer je to nešto za šta sam se molla bogu i on mi je uslišio život. Jedino ne želim da postanem "mamika". Jedna od onih žena koja toliko smara o svom detetu. Biću najgora svekrva na svetu, ali možda će da naiđe neka devojka dovoljno dobra za mog sina. Mislim da davim ljude pričama o sinu, ali im glupo da mi kažu - kroz smeh nam je rekla Kaća koja je govorila i o ocu svog deteta, kojeg ne želi da eksponira javno.

Autor: M.K.