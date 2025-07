ŠOK! Anita Stanojlović blista u novoj ljubavi, pa sa bivšom devojkom, Matorom obrisala pod za sva vremena: Nije me dovela do trona, nego... (VIDEO)

Ne štedi rečI!

Pobednica Elite 7, Anita Stanojlović, prokomentarisala je ovogodišnje učesnike osme sezone rijalitija "Elita", te se tom prilikom osvrnula i na svoj ljubavni odnos koji je imala sa Filipom Đukićem.

- Mi smo drugari. Čujemo se često, ali postoji osoba koja se meni sviđa. Imam neki novi odnos, nije ovde - rekla je Anita, pa prokomentarisala ovogodiišnjeg pobednika Elite:

- Gastoz mi je bio favorit i bila sam srećna kao da sam ja pobedila. Uroš je bio danas kod mene. On doživljava veliku nepravdu, ali njegova boja iritira. Ja ga stvarno volim, bio je kod mene na slavi, upoznao je svakog člana moje porodice. Drago mi je da su Gastoz i Anđela izašli kao par. Mnogo mi je drago! - rekla je Anita, pa progvorila o Anđelu:

- Ne interesuje me - rekla je, pa se dotakla Matora:

- Ne interesuje me. Ove godine su svojim plasmanima, tj. jedna osoba dokazala da mene nije dovela do pobede i trona nego je spustila niže. Stefani mi je okej, sa njom sam bila i ostala dobra. Stefani je gledala šta sam ja doživela i nije mi žao, nije naučila. Nadam se da će da se posveti svom detetu. Ovo sad što imam je jako ozbiljno. Nije to ta pažnja kao Filip. Dođe samo da me zagrli i da mi da kinder jaje - otkrila je Anita.

Autor: A.Anđić