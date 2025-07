TU JE GDE JESTE ZBOG NAS: Anđela Đuričić smatra da su Gastoz i ona doveli Sofi do visokog plasmana, ne skida osmeh s lica zbog ponovnog zbližavanja sa njim! (VIDEO)

Sumirala utiske!

Anđela Đuričić prokomentarisala je svoje učešće u Eliti za portal Pink.rs, te je otkrila kako gleda na osvojeno drugo mesto, ali odnos sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

Za sat vremena bi bila Gastozova i tvoja mesečnica, da li ćete zajedno slaviti?

- Raspoložena sam veoma, ovde je dobra atmosfera, a Gastoz i ja smo u veoma dobrom odnosu, tako da možda vas rozočaramo i bude tako, a možda i ne.

Došla si sa Tozlom, Gastozovim najboljim prijateljem sad na žurku, a Gastoz i ti ste zajedno nakon finala slavili svoju pobedu, šta se među vama dešava sada?

- Da, slavili smo zajedno. Iskreno, atmosfera je baš prijateljska. Moj tata i Gastoz su super sad, baš su se skapirali. Sve je kako treba. Nemaju jeda za drugog nikakvu zamerku. Sve loše je ostalo iza nads i drago mi je jer smo uspeli da nađemo zajednički jezik.

Dogovorili ste se da otputujete zajedno, bez obzira na to da li ste zajedno, ili ne. Da li vam taj plan važi još uvek?

- Trebao bi, nadam se da da.

Stefan Karić je rekao da o tebi nema šta da priča, jer je video tvoj snimak koji kruži napolju?

- Nemam ništa da kažem, sve je to očekivano od njega.

Od koga si najmanje očekivala da te izda?

- Nisam se preterano razočarala u neku osobu. Bitno je sve u svemu da sam ja zadovoljna.

Da li si gledala šta je Pavle Jovanović izjavljivao napolju?

- Nisa gledala, ne zanima me. Nikada me nije to ni zanimalo. Bolje pitajte Gastoza kako gleda.

Kako komentarišeš to što je Sofija tražila da tajni zadatak tokom Elite da zavodi Gastoza, kako bi tebe iznervirala?

- Nisam to ni gledala, ali šta da kažem. To je bio njen rijaliti, njena borba.

Pojedini učesnici su rekli da ste Gastoz i ti doveli Sofi do trećeg mesta, ali misliš tako?

- Mislim tako, bez lažne skromnosti. Gastoz ju je na prvom mestu istakao. Svakako, svakom želim sreću.

Da li ti je to iskreno smetalo? Da li ti je sinoć bilo krivo jer je osvojila treće mesto?

- Radi reda sam čestitala. Naravno da mi smeta jer je došla tu gde jeste preko naših leđa.

Da li si se čula sa mamom i bratom, šta oni kažu o Gastozu?

- Svi su prezadovoljni i presrećni.

Autor: S.Z.