NE KRIJE ODUŠEVLJENJE! Pobednik Elite 8 progovorio o susretu sa Željkom Mitrovićem, a evo šta ga je posebno dotaklo! (VIDEO)

Otvorio dušu!

Voditeljka Dušica Jakovljević ugostila je pobednika Elite 8, Nenada Marinkovića Gastoza, koji je progovorio o svom boravku u Beloj kući, ali i o susretu sa direktorom Pink Media Grupe, Željkom Mitrovićem.

- Kako sam uspeo toliko da vas isfoliram, da me ne gotivite, a da pobedim? Ovo ni Lepi Mića nije mogao da uradi. Oni su meni rekli da su svi poludeli i da su se smrkli kad su videli moje ime. Desila mi se ta Anđela, ljubav, zaje*ancije. Tad su osetili malo slabosti, da ovaj može da pukne. Daj ga malo na ono, daj da ga malo jašemo. Negde sam gubio konce, negde sam ostao zatečen i nedorečen, ali nisam ostao sprečen da kupim crno meče - rekao je Gastoz.

- Njihova poenta je bila da on muve prave slona. Pritisak je mnogo veći, čovek poludi. Nije ona meni ništa uradila strašno da ja nju odgurnem. Ona je bila u štiklama, pa se malo spotakla - rekao je Gastoz.

- Jeste li vi bili svesni da ljudi toliko žive sa vama? - pitala je Dušica.

- Moram da ga pohvalim na dan samog finala. Otišao sam jer su mi bile dugačke pantalone, pa mi je žena tamo skratila malo pantalone. Ulazi Željko Mitrović, ja se malo unezgodio. Ja mu kažem: "Dobar dan", a on pruža meni ruku i govori: "Dobar dan". Baš me je dirnuo i oduševi. On u ceoloj frci na telefonu, opet izdvaja dve sekunde da pruži meni ruku. Dva puta sam ga video u životu, juče i kad sam potpisivao ugovor. Volim što svira bas, što je muzičar i svestran, volim to kod velikih ljudi. Imam poštovanja prema nekome ko mi je dao hleb u ruke i to se poštuje. Nikad ne bih mogao da zatvorim neka vrata du*etom. Svaka vam čast od početka pa do kraja - rekao je Gastoz.

- Sedeli smo zajedno. Čekali smo da dođe kombi po njene stvari, pa je pala ona luda kiša. Razišli smo se u 11 - rekao je Gastoz.

Detaljinije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić