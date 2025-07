ČOVEK NE MOŽE DA ME ZABORAVI: Aneli istakla da je Asminova AHILOVA PETA, pa dala sud o tome što je Bajo obezbedio Sandri besnu mašinu i lično obezbeđenje! (VIDEO)

Rešila da pogovori!

Aneli Ahmić je za portal Pink.rs prokomentarisala svoje učešće i ''Eliti 8''. Ona je ovom prilikom otkrila kako gleda na svoj odnos sa Lukom Vujovićem, i kako gleda na postupke Nikole Vujovića Baje, koji je protiv njohove veze, ali i da li ju je šokiralo ponašanje Sandre Obradović, koja se dovezla skupocenim automobilom, koji je u vlasništvu Lukinog oca, u pratnji obezbeđenja, za koju se spekuliše da je Nikolino.

Došla si sa Lukom i njegovim sinom, da li je ljubav sve pobedila?

- Da, jeste. Ceo dan smo bili zajedno, spremila sam se za petnaest minuta.

Da li je sada sve kako treba, nema svađa i trzavica?

- Da, nismo se posvađali od trenuta kada smo izašli iz Bele kuće. Videćemo, polako. Još je rano da se priča o nekim stvarima. Bila sam sa njegovom majkom i sinom, pričali smo, pa ćemo dalje videti.

Da li si se čula sa Groficom, šta ona kaže za Luku?

- Jesam. Rekla sam joj da me puno ne pita neke stvari. Umorna sam i neispavana. Videla sam Noru preko videp-poziva, veoma je porasla.

Sandra se pojavila sa Bajinim obezbeđenjem u Šimanovcima, kako gledaš na to?

- Ne dajem tome na značaju, nikakav komentar nemam na to.

Uroš Stanić je rekao da se čuo sa Asminom i da mu je on pružio podršku i rekao da ne možete Sita i ti da ga tužite, koliko on može da plaća te tužbe. Kako gledaš na to?

- Šta reći? Čovek ne može da me zaboravi. Ja sam njegova bolna tačka. To je jedan povređen muškarac. Zna da sma ravnodušna prema njemu. Prebolela sam ga i to ga boli.

Šta se to toliko promenilo, pa opet ratujete?

- Boli ga što sam srećna pored Luke.

Da li imate Luka i ti u planu neko putovanje?

- Imamo, ali ćemo videti.

Kako komentarišeš ljude koji su istakli da si veoma besna jer si zauzela peto mesto?

- Ja sam žena lavica, ništa me od toga ne dotiče, najiskrenije.

Autor: S.Z.