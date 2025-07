SKANDAL! Korda prolio piće po Ani Nikolić, njegovim provokacijama i uhođenju nema kraja! (FOTO+VIDEO)

Au!

Stefan Korda definitvno nije prihvatio kraj veze sa Anom Nikolić. U želji da joj se na svaki način približi, počeo je da ima skandalozne poteze. Tokom svog večerašnjeg sukoba sa Urošem Stanićem, iskoristio je priliku da po garderobi svoje bivše devojke prolije piće.

- On je mene polio, hoće da me uništi, a ja jača i lepša nego ikada. Kako su se gurali, on je na mene namerno prosuo piće.Poslao mi je poruku: "Jako sam pijan, napio sam se moćno", ne razumem šta je hteo sa tim da kaže. Osmeh na licu i ne dam se - rekla je Ana.

Autor: A.Anđić