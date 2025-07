ANĐELA ĆE MORATI MNOGO DA SE POTRUDI! Gastoz otkrio kako je izgledalo prvo jutro sa Đuričićevom, pa priznao istinu o odnosu sa Sofi Tkačenko! (VIDEO)

Neočekivano!

Nenad Marinković Gastoz ispričao je kako je izgledao prvi proveden dan sa Anđelom Đuričić, pa se dotakao i Sofi Tkačenko.

- Bili smo zajedno do 11 ili 12 dok se nismo rasparčali po gradu. Jedva sam čekao da uđem u stan i da vidim pa i burazera. Malo sam se zarakijao, ona je došla popila dve čaše vina, pa smo onda došli ovde. Nismo bili sami, tu su bili moj burazer, Neba... Nismo u vezi. Ne mogu da pričam, ona će ovo gledati. Ne mogu da kažem da mi nije prijala njena energija danas i juče. Nismo proveli noć zajedno, ona je bila sa svojim ocem. Nju sam gledao deset meseci i dovde mi je. Bila je ujutru, pa smo se rastali. Čim bude bilo nešto svi ćete znati. Ona je ta koja sad ne treba ili treba da odustane. Ja sam sad na svom terenu i ja trebam da se osvajam. Tvrdiću pazar - rekao je Gastoz.

- Je l' se tebi dopadala Sofi? - pitala je Dušica.

- Da. Hvala Bogu da se zaustavilo na tome da je samo gledam - rekao je Gastoz, pa progovorio o sukobu sa Nenadom Macanopvićem Bebicom:

- Imao sam dve velike frke. Sa Kordom ispred prodavnice i sa Bebicom. Mene je blam da me neko na televiziji gleda i da me jedan Bebica ponižava. Moji drugari su čekali da vide na šta taj čovek liči, kažu: "Mi smo hteli da ga pritamo da li mu treba prevoz". To je kao da uzmete iskorišćeni uložak i da sa njim pravite mašnu za kosu - rekao je, pa se nadovezao o Ivanu Marinkoviću:

- On je jedini momak koji me zbunio. Da ima malo lepše zube možda bi se i poljubili. Ivan je jedno ozbiljno kefalo, ali da nemoke to kažeš u rijalitiju nije dora. Jedino mu fali taj limit koji nije naučio. Jako dobar igrač, ne mogu da kažem da je loš čovek, ali ima kvarne poteze. Mislim da ima isto mišljenje i za mene, samo što je on sin, a ja tata. Ovaj rijaliti nije gitara, bitno je kakav si čovek i kako te ljudi prihvate, Burazengije hvala vam - rekao je Gastoz.

Autor: A.Anđić