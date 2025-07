Bez dlake na jeziku!

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica večeras su se pojavili na tradicionalnoj žurki povodom završetka osme sezone Elite, a tom prilikom su za Pink.rs govorili o tome zbog čega njeni roditelji ne prihvataju Bebicu, pa su u tandemu urnisali pojedine bivše cimere iz Bele kuće.

- Naravno da im se ne dopada moj odnos s Nenadom. Mislim da će biti mnogo vremena potrebno, mojoj majci se jednostavno ne dopada naš odnos i Nenadov odnos prema meni. Palo je mnogo ružnih reči i sa njegove i njene strane. Ja svoju majku volim najviše na svetu i smatram da ni jedna ni druga strana ne treba da se meša u to - rekla je Teodora, a Bebica je dodao:

- Ja neću da se mešam u njihove odnose, ali vreme će uraditi svoje, od mene ne zavisi. Ima dosta blamova u Eliti 8. Slađa je najveći blam ovde, Aneli isto neka vrsta blama, sve se to napolju jasno vidi. Mislim da Gastoz i Anđela nisu zaslužili taj plasman. Drago mi je da je Sofi osvojila treće mesto. Aneli je tu gde treba da bude, možda je trebalo i niže da bude plasirana, smatram da je ona jedan od najvećih blamova - rekao je Bebica, a Teodora je dodala:

- Smatram da sam kolateralna šteta, meni je užasno šta je za mene Gastoz izneo, ne bih nikad prešla preko toga. Branio me je, a onda se po svemu popišao. Od svega od čega me je branio, on je meni posle isto uradio - kaže Delićka, a Bebica dodaje:

- Promatrao sam ga ko je i šta je, nisam ga odranije znao. Znam šta je Teodori napisao pre ulaska. Nemam o Gastozu lepo mišljenje, svi su pokazali kakvi jesu. Mene su pokušavali na sve načine da iskopleksiraju, jedino je tu Teodora bila kolateralna šteta, pokušavali su preko nje da me povrede jer znaju da mi je ona najslabila tačka ovde - rekao je Nenad, a o mogućnosti da mu Miljana Kulić priđe tokom žurke je bio jasan:

- To me uopšte ne zanima. Nema šta da mi prilazi, stvarno me ne zanima - ističe Nenad, a Teodora dodaje:

- Neću uopšte pričati o njoj, o bolesnicima sve najbolje - poručila je Teodora.

Autor: Pink.rs