Večeras se na imanju Elite u Šimanovcima odžava spektakularna žurka povodom kraja Elite 8, koja je oborila sve rekorde gledanosti.

Pavlde Jovanović je stigao na žurku i tom prilikom progovorio o svom odnosu sa Anđelom Đuričić i pobedi Nenada Marinkovića Gastoza.

- Ne mislim ništa, nek im je sa srećnom. Ne interesuju me njih dvoje - rekao je Pavle pa je dodao:

- Mene Gastoz nije kontaktirao, a da ima obraza, nema smisla ni da me kontaktira, posle onoga, to nema smisla. Iskreno smatram da ne treba da mi priđe, ako priđe ja sam gospodin, tako ću se i ponašati.

- Što se tiče Anđele ja nemam šta da razgovaram sa njom, niti imam nameru. Ja sam došao da kažem sve jer me je ona napala da sam psihopata, da imam tužbe, ali ne dozvoljavam da me blati. Ja za sve imam dokaze o tome, ali ne želim da ih objavim jer sam gospodin.

Nakon toga je Pavle otkrio da li je Luni zamerio što je rekla da nije videla emocije kod njega i Anđele:

- To se desilo deset dana od našeg poznanstva, tako da to nema veze. Meni je zasmetalo to što je rekla da se hvali, ja se nisam hvalio, već da sam se branio. Mene niko nikada nije tužio, a dokazalo se da je lagala - rekao je Pavle pa je dodao:

- Mi smo živeli zajedno u mom stanu, a ne u iznamljenom kako oni kažu - rekao je Pavle.

